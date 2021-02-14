الشارقة ينزف و«الزعيم» يستعيد الثقة

المصدر: متابعة: البيان الرياضي

ألحق العين، الخسارة الثانية بفريق الشارقة «حامل اللقب»، في الموسم الحالي، وقلب تأخره بهدف إلى فوز غالٍ بنتيجة 2 - 1، بعد مباراة مثيرة باستاد الشارقة ضمن الجولة 16 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، وبهذه النتيجة يواصل الشارقة النزيف ويفقد 5 نقاط في جولتين بعد تعادله مع الوحدة 1 - 1 بالجولة 15.

تقدم الشارقة في مباراة العين بهدف كايو لوكاس في الدقيقة العاشرة، وأدرك العين التعادل في الدقيقة الثانية للوقت بدل الضائع للشوط الأول «ق 47» بتسديدة يحي نادر، ونجح لابا كودجو في تسجيل هدف الفوز للعين «ق 72».

وبفوزه استعاد «الزعيم» الثقة ورفع رصيده إلى 27 نقطة، وتجمد الشارقة عند 36 نقطة، وهو الفوز الأول للعين على الشارقة منذ 4 سنوات.

وتعادل شباب الأهلي وضيفه الوحدة أمس 2 - 2، باستاد راشد، في قمة خاصة، ووصل «فرسان دبي» إلى 26 نقطة، و«العنابي» إلى 24 نقطة، أحرز هدفي شباب الأهلي محمد جمعة «بيليه» وإدواردو « ق 34 و59 »، وسجل للوحدة جيانلوكا منيز وخميس إسماعيل «ق 26 و60»، ورفض خميس إسماعيل الاحتفال بهدفه الذي سجله في شباك فريقه السابق. وألغى الحكم هدفين لشباب الأهلي في الشوط الأول سجلهما جيسوس، بسبب لمس كارلوس إدواردو الكرة بيده قبل دخولها المرمى «ق 41»، وقيام جيسوس بدفع محمد الشامسي حارس الوحدة «ق 44»، ولم يلجأ الحكم في الحالتين إلى تقنية «VAR». وشهد ت الدقيقة 95 من الوقت بدل الضائع إشهار الجكم البطاقة الحمراء لعبدالله النقبي، «شباب الأهلي»، بعد نيله الإنذار الثاني

وكرر فريق بني ياس الفوز على خورفكان، وتغلب عليه بنتيجة 2 - 1، بعشرة لاعبين ،بعد طرد خالد الهاشمي في الدقيقة 65 للإنذار الثاني، سجل الهدفين كل من سلطان الشامسي والبرازيلي جواو بيدرو في الدقيقتين 6، 23، وأحرز لخورفكان البرازيلي دودو بالدقيقة 57، وتم طرد الروماني إيسايلا مدرب «السماوي» في الدقيقة 68 لاعتراضه على قرارات الحكم، وبفوزه وصل بني ياس إلى النقطة 32 محافظاً على مركزه الثالث، مطارداً وصافة الجزيرة «33 نقطة».

وحقق حتا أول فوز له بالموسم وتغلب على ضيفه عجمان 3 - 0 باستاد حمدان بن راشد، سجل الثلاثية جوناتاس، هدفين «ق 53 و82»، وأحمد مال الله «ق95»، ورفع «الإعصار» رصيده إلى 5 نقاط، بعد نجاحه في إخماد «البركان».

وتختتم اليوم مباريات الجولة، ويلعب النصر مع الوصل،وكلباء مع الجزيرة، والفجيرة مع الظفرة.

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