%70 إدارة العين مسؤولة عن تراجع النتائج

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

حمّلت الجماهير المشاركة في استطلاع «البيان » الأسبوعي، إدارة نادي العين مسؤولية تراجع مستوى ونتائج الفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم، بنسبة 70% من إجمالي المشاركين في التصويت، فيما حمّلت نسبة 21%، اللاعبين، ونسبة 9%، المدرب مسؤولية ما يحدث لـ «الزعيم»، الذي خرج من دور الـ 16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة على يد عجمان، وخرج من الدور الأول لكأس الخليج العربي على يد خورفكان، وودع دوري أبطال آسيا 2020، بعد احتلال المركز الرابع الأخير في المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط من فوز وحيد وتعادلين.

تصويت

ورأى المشاركون في التصويت على موقع صحيفة «البيان»، بنسبة 67%، أن إدارة العين هي المسؤول الأول عما يحدث للفريق، و26% حملوا اللاعبين المسؤولية، و7% فقط رأوا أن المدرب هو المسؤول، ولم يختلف الحال بين المشاركين في التصويت عبر حساب «البيان » في «تويتر»، إذ رأت نسبة 72%، أن الإدارة هي المسؤول الأول عن ظهور العين بمستوى لا يتناسب وتاريخ وإمكانيات النادي العريق، وذهبت نسبة 17%، إلى تحميل اللاعبين المسؤولية، و11% إلى تحميل المسؤولية للمدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، بينما رفض صاحب الحساب الشخصي على «تويتر» saif_mohammed22@، تحميل المدرب أي مسؤولية، ورأى أن الإدارة تتحمل 80%، واللاعبين 20%، وفي الوقت نفسه رأى أصحاب الحسابات kk76814579@ وalomer_23@ وs_al5alifi@، من خلال تعليقاتهم على «تويتر»، بأن المسؤولية مشتركة بين الثلاثة عناصر، اللاعبين والمدرب والإدارة.

مسؤولية

ورأى علي مسري لاعب العين السابق، أن مسؤولية ما يقدمه العين من مستويات ونتائج في الموسم الجاري، مشتركة بين الجميع، وقال: «عملية تحديد المشكلة الرئيسية فيما يحدث، يجب أن تكون في الوقت نفسه، بداية الحل بشكل احترافي، وعلى المختصين إيجاد وتنفيذ الحل، بما يضمن عودة «الزعيم» إلى مكانته الطبيعية في الكرة الإماراتية، وعودة الفريق إلى المسار الصحيح، لن يتم بتصحيح عنصر واحد، وتجنيب العنصرين الآخرين مسؤولية ما يحدث، أي أن الحل لن يكون بجلب لاعبين أو مدربين أو جهاز إداري جديد، بل الأمر يتطلب تصحيحاً شاملاً».

مكانة

وأضاف مسري: «قد يقول البعض إن ما يحدث للعين من تراجع في المستوى أو النتائج، شيء طبيعي ويحدث لبعض الفرق الكبرى، ولكن من وجهة نظري الشخصية، أن ما يحدث للعين وضع غير طبيعي، ولا يليق بمكانة النادي واختتم قائلاً: «الأهداف والخطط واضحة دائماً لدى نادي العين وجماهيره، وعلى الإدارة استقدام من يحقق تلك الأهداف، وأنا كلاعب سابق في العين، حزين لم يحدث،ولكننا على ثقة كبيرة بعودة العين إلى المسار الصحيح ».

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