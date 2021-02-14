النصر والوصل.. نكهة لاتينية

المصدر: دبي-عدنان الغربي

يلتقي النصر والوصل في ديربي ساخن الليلة، ضمن منافسات الجولة 16 لدوري الخليج العربي على استاد آل مكتوم، ويتميز ديربي بر دبي في نسخته الـ90 (دون اعتبار مواجهتي الموسم الماضي الملغى) بنكهته اللاتينية الخالصة، حيث يقود العميد المدرب رامون دياز، وهو أول مدرب أرجنتيني في تاريخ الفريق، ويواجهه على الطرف المقابل المدرب البرازيلي أودير هيلمان، ما يمنح المباراة طابعاً فنياً مميزاً وسط رغبة كل فريق في الخروج بالعلامة الكاملة خصوصاً أن نقاط الديربي بطعم خاصّ للجماهير.

أسبقية

يدخل النصر بأسبقية تاريخية على مستوى المواجهات، بعد أن تمكن من تحقيق الفوز في 33 مباراة من أصل 89 مباراة جمعت الفريقين في الدوري، آخرها مواجهة الذهاب للموسم الحالي التي تفوق فيها الفريق الأزرق بثلاثية نظيفة، فيما حقق الإمبراطور الفوز في 29 مباراة وحسم التعادل 27 مباراة بينهما، ويعود آخر فوز للوصل على جاره إلى 2 نوفمبر 2017 عندما تغلب عليه بثنائية نظيفة حملت توقيع نجمه فابيو ليما.

ومن المتوقع أن يضع الأرجنتيني رامون دياز مدرب النصر بصمته الخاصة على تشكيلة الفريق، ويواصل الدفع ببعض الوجوه الجديدة مثلما فعل في المباراة الماضية أمام اتحاد كلباء في كأس الخليج العربي.

توقعات

وأكد مدرب النصر، أن لقاء الديربي يعتبر مواجهة صعبة وفرصة لإظهار العمل الذي قام به خلال الفترة الأخيرة بعد توليه مسؤولية الإشراف على الفريق، مشيراً إلى أنه استفاد من التوقف القصير لتجهيز اللاعبين بشكل أفضل والوقوف على إمكانياتهم.

ووصف رامون دياز الوصل بالفريق المتطور ،في ظل ما يملكه من لاعبين مميزين ،وأن مباراة الديربي ترفض التوقعات المسبقة وتحكمها تفاصيل دقيقة، موضحاً أن النصر مطالب بتحقيق الفوز، لأنه يتطلع إلى مواصلة المنافسة في الدوري ،خاصة بعد تقليص الفارق إلى 9 نقاط بينه وبين المتصدر، وقال: الحل الأمثل لمواصلة المنافسة هو الفوز في لقاء الديربي، نعلم أن المهمة صعبة ولكن النتائج الجيدة تتحقق بالعمل والاجتهاد في التدريبات.

واعترف المدرب الأرجنتيني أن المشكلة الوحيدة التي تعترضه هي الفترة القصيرة التي قضاها على رأس الفريق، ولكن الأمر المطمئن في الوقت نفسه هو وجود لاعبين ممتازين في النصر قادرين على استيعاب فلسفته سريعاً، وهو ما يسهل مهمته ويمنحه ثقة كبيرة في قدرة الفريق على تحقيق الفوز في المباريات المقبلة.

من جهته، أكد الجزائري مهدي بن عبيد لاعب النصر الجديد أن الأجواء الإيجابية الموجودة داخل الفريق بإمكانها أن تساعده على تحقيق الانتصارات والانطلاق من جديد في سباق المنافسة على لقب الدوري، مقللاً من فارق الـ9 نقاط التي تفصل النصر عن المتصدر.

قيمة

بدوره، كشف البرازيلي اودير هيلمان مدرب الوصل النقاب عن أنه يعلم تماماً قيمة وحساسية «الديربيات»، مبيناً أنه تعايش كثيراً مع تلك النوعية من المباريات في بلاده البرازيل، خصوصاً بين فلامنغو وفلومننسي، لافتاً إلى عزم فريقه تحقيق الفوز في «الديربي» أمام مضيفه النصر اليوم ضمن الجولة 16 لدوري الخليج العربي.

وأشارالمدير الفني لفريق الوصل، إلى أن الوصل جاهز لتحقيق هدفه المتمثل بخطف الفوز من منافسه النصر، كما وصف هيلمان النصر بالمنافس القوي، كونه يضم لاعبين أكفاء، ويتولى قيادته الفنية مدرب جديد، مبدياً ثقته بمقدرة الوصل على بلوغ غايته المنشودة. ولفت المدير الفني لفريق الوصل، إلى أن هدفه كمدرب هو تحسين مركز فريقه في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة، سعياً إلى الحصول على مركز متقدم يليق باسم الوصل في ختام الدوري.

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