الفجيرة والظفرة.. إيقاف «النزيف»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل، أبوظبي - أحمد عيسى

يسعى فريقا الفجيرة والظفرة للعودة إلى سكة الانتصارات في أعقاب هزائمهما الأخيرة مع انطلاقة مرحلة إياب دوري الخليج العربي، بعد تعرض الفجيرة لهزيمتين متتاليتين على ملعبه أمام الشارقة وبني ياس حاله كحال الظفرة ضيفه، الذي فشل هو الآخر في تحقيق الفوز على عجمان، وتلقى الجولة الماضية أكبر هزيمة في مسيرته هذا الموسم بخماسية أمام الجزيرة الوصيف، لذا سيدخل الفريقان مباراة اليوم في الخامسة والنصف عصراً بشعار التعويض إلى جانب وقف نزيف النقاط.



فوز

بدوره أكد الصربي غوران مدرب الفجيرة أن وضع فريقه حرج، داعياً لاعبي فريقه إلى ضرورة استثمار الفرص والتعويض لحصد النقاط بدءاً من لقاء اليوم. وقال: يتعين على لاعبي الفريق بذل الجهد من أجل الحصول على أكبر عدد ممكن من النقاط، و«الذئاب» يفتقد درهم الحظ، وفي حاجة لفوز وحيد لاستعادة الثقة.



تميز

من جانبه، شكا محمد قويض مدرب الظفرة من غياب 6 عناصر أساسية في لقاء اليوم، موضحاً، أن الظفرة قادر على تجاوز هذه الظروف الصعبة والعودة إلى النتائج الإيجابية ومعانقة الانتصارات لأنه فريق كبير وكلي ثقة أن العناصر التي ستخوض اللقاء تدرك أهمية النقاط، وأنها ستبذل قصارى جهدها حتى تكون على قدر التحدي للعودة بالنقاطـ.

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