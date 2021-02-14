كلباء والجزيرة.. الأخطاء ممنوعة

المصدر: كلباء – محمد فضل، أبوظبي - أحمد عيسى

يحل فريق الجزيرة «الوصيف»، ضيفاً ثقيلاً على اتحاد كلباء، في مباراة تأتي في خاتمة مواجهات الجولة 16 من دوري الخليج العربي، وسيكون الخطأ ممنوعاً على لاعبي الفريقين في لقاء اليوم إذا أراد أحدهما الحصول على الثلاث نقاط.



بدوره، أكد خورخي داسيلفا مدرب فريق كرة القدم بنادي كلباء، أن النتائج الإيجابية الأخيرة التي حققها لاعبو النمور، ستمنحهم دفعة معنوية جديدة قبل مواجهة الجزيرة.وقال داسيلفا: مررنا بأسبوع حافل، تمكنا خلاله من تحقيق الفوز على عجمان في الدوري، والنصر في نصف نهائي الكأس، ولذلك كنا حريصين على ضرورة استشفاء اللاعبين في الأيام القليلة الماضية، ليكونوا في كامل الجاهزية لقادم المواجهات، وكشف عن امتلاكه لتشكيلة مصغرة من اللاعبين البدلاء، يتم الاستعانة بها حال تعددت غيابات الفريق.



صدارة

بدوره، أكد الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة، أن فريقه لا يفكر في صدارة دوري الخليج العربي، وأن هدفه الفوز بالنقاط الثلاث فقط في مباراة اتحاد كلباء اليوم، مؤكداً أنه يركز دائما على المباراة التي سيخوضها، ويعمل من أجل الفوز بها دون تفكير في بقية الجولات، أو الانشغال بمركزه في جدول الترتيب دون التفكير في مركز أفضل، وإنما هدفه النقاط فقط.

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