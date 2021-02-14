جواو بيدرو.. قوة هجومية هائلة لبني ياس

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

وضح تأثير البرازيلي جواو بيدرو مهاجم بني ياس مع فريق السماوي منذ انضمامه مطلع الموسم الحالي من الظفرة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، ليثبت أنه قوة هجومية هائلة لبني ياس بعد أن ساهم بشكل واضح في تفوق الفريق هجومياً هذا الموسم، مؤكداً أنه هداف من العيار الثقيل في ظل منافسته وتواجده بشكل قوي في صراع الهداف.

وتجلى تأثير بيدرو في المباراة الوحيدة التي غاب عنها عن بني ياس في الموسم الحالي أمام الوصل في الجولة الرابعة عشرة من الدوري، التي خسرها بني ياس 0 - 2 بعد أن غابت الفاعلية الهجومية للفريق بشكل أكبر، خصوصاً وأن بيدرو لا يعد فقط هدافاً للفريق وإنما محطة مهمة للغاية في الخط الأمامي.

وتؤكد أرقام بيدرو أنه سيكون أحد أبرز اللاعبين الذين سيحظون باهتمام كبير في الانتقالات الصيفية المقبلة .

ويعد بيدرو أكثر اللاعبين تسديداً على المرمى هذا الموسم بـ 51 تسديدة ، وثالث اللاعبين تنفيذاً للمراوغات الناجحة بـ 45 مراوغة، والأكثر تسجيلاً بالرأس بـ 4 أهداف، وثاني لاعب في المواجهات الناجحة بـ 128 مواجهة.

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