"الإعصار" يخمد "البركان" ويحقق أول انتصار

المصدر: دبي-علي الظاهري

نجح فريق حتا في استعادة نغمة الإنتصارات وتحقيق أول فوز له هذا الموسم على حساب ضيفه عجمان بثلاثة أهداف مقابل لاشيء في المباراة التي جرت على استاد حمدان بن راشد مساء اليوم لحساب الجولة 16 لدوري الخليج العربي، ليرفع "الإعصار" رصيده إلى 5 نقاط بعد نجاحه في إخماد "البركان" الذي تجمد رصيده عند 9 نقاط. سجل هدفي المباراة اللاعب جوناتاس كريستيان في الدقيقة 53 والدقيقة 82 وأحمد مال الله في الدقيقة 95.

جاءت المباراة متكافئة بين الفريقين، ولم تخلو من الخطورة على مرمى الطرفين في الشوط الأول، أبرزها تسديدتين للاعب حتا خامادوف نجح في التصدى لهما الحارس علي الحوسني ببراعة. وفي الشوط الثاني، احتسب حكم المباراة سلطان محمد ركلة جزاء لصالح حتا بعد تعرض عبدالله كاظم لعرقلة داخل منطقة الجزاء من اللاعب ايمانويل لينجح أصحاب الأرض في تسجيل أول الأهداف عن طريق الوافد الجديد جوناتاس كريستيان.

وتواصلت أخطاء الضيوف التي كانت بمثابة الهدايا لحتا، حيث احتسب حكم المباراة ركلة جزاء ثانية بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد "الفار" بسبب وجود لمسة يد. ولم تنجح محاولات عجمان في تقليص الفارق والعودة إلى المباراة خاصة في ظل الصحوة الكبيرة لحتا الذي عزز تقدمه عن طريق البديل أحمد مال الله، لتبتسم الأرض لأصحابها أخيراً بعد طول غياب.

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