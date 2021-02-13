العين يُلحق الخسارة الثانية بالشارقة

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم تصوير إبراهيم صادق

ألحق العين، الخسارة الثانية بمضيفه الشارقة ونجح في قلب تأخره بهدف إلى فوز غالٍ 2-1، بعد مباراة مثيرة ضمن الجولة 16 لدوري الخليج العربي، ليرفع رصيده إلى 27 نقطة وبقي الشارقة في نقاطه الـ 36، وهو الفوز الأول للعين على الشارقة بعد 4 سنوات.

بدأ الشارقة المباراة بتشكيلة غاب عنها حارسه الأساسي عادل الحوسني لأول مرة، وجاءت البداية قوية ومثيرة وتبادل فيها الفريقان الهجمات، وكانت الخطورة واضحة لصالح الشارقة الذي نجح في التسجيل المبكر في الدقيقة 10" عبر مهاجمه كايو لوكاس بتسديدة قوية من رأس الصندوق، وأسهم الهدف المبكر في رفع وتيرة المباراة وتبادل الهجمات، وضاعت فرص عديدة للفريقين كان أبرزها للعين من ويلسون ولابا كودجو، وانتظر العين حتى الدقيقة الثانية للوقت البديل في الدقيقة 47" ليعدل النتيجة بتسديدة صاروخية من خارج الصندوق ليحي نادر لم تفلح معها محاولات الحارس درويش محمد، ليعلن بعدها الحكم أحمد سالم خلفان نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الثاني، استمر فيه اللعب المفتوح للفريقين وضاعت فرص ثمينة أيضاً أبرزها للشارقة من خالد باوزير الذي واجه الحارس وسدد فوق المرمى ثم فرصة ثانية للوان بيريرا أنقذها ببراعة الحارس خالد عيسى، وأجرى العين أول تبديلاته بدخول الياباني ناكاجيما الذي يشارك لأول مرة بدلاً من خالد البلوشي "في الدقيقة 62" ورد عليه الشارقة بأول تبديل بدخول ويلتون سواريز بدلاً من خالد باوزير في الدقيقة 67" لتكتمل القوة الهجومية في فريق الشارقة، ولكن كانت الغلبة لصالح العين بعد ذلك عندما نجح لابا كودجو في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 72"، وأهدر البديل سواريز فرصة ثمينة للتعادل قبل 8 دقائق من النهاية ثم فرصة أخرى ضاعت من سيف راشد في الدقيقة88" لتنتهي المباراة بفوز العين.

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