السماوي بعشرة لاعبين يصطاد النسور ويصل للنقطة 32

المصدر: خورفكان – محمد فضل – تصوير – زيشان احمد

ضيق بني ياس الخناق على الجزيرة " الوصيف" بعد ان كرر السماوي فوزه على خورفكان بنتيجة 2-1 ليصل بنقاطه الى 32 محافظاً على المركز الثالث فيما فشل نسور الخور في رد الدين وتعرض الفريق للهزيمة الثانية توالياً ليبقى في رصيده السابق ب 15 نقطة.

أحرز هدفي السماوي الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين كل من سلطان الشامسي والبرازيلي جواو بيدرو في الدقيقة 6 ، 23 ، وأحرز يتيمة خورفكان البرازيلي دودو في الدقيقة 57 ، وطرد حكم المباراة محمد الهرمودي كل من اللاعب خالد الهاشمي في الدقيقة 65 ليلحق به مدربه الروماني بعد أقل من 3 دقائق معترضاً على قرارات الحكم .



هدف مبكر

ولم يترك بني ياس أي فرصة لمضيفه خورفكان بعد أن تقدم له سلطان الشامسي في الدقيقة 6 بعد كسره مصيدة التسلل وتقدم لعرضية خالد الهاشمي المحسنة واضعاً الكرة يسار حارس خورفكان أحمد ديدا.

وكرر الضيوف سيناريو الهدف الأول بعد أن ارسل المتألق خالد الهاشمي كرة بالمقاس للخطير جواو بيدرو الذي لم يتوانى في ايداعها الشباك هدف ثاني للسماوي في الدقيقة 23 ، ولم تسفر الدقائق المتبقية من هذا الشوط عن جديد لينتهي بتقدم الضيوف بهدفين دون رد .

ومع انطلاقة شوط المدربين أنعش خورفكان آماله بعد أن قلص له البرازيلي دودو الفارق مستفيداً من الكرة المرسلة من الناحية اليمنى ليقابلها اللاعب ويودعها الشباك هدف أول أكده حكم المباراة محمد الهرمودي بعد العودة " للفار " في الدقيقة 57 .

وتشهد الدقيقة 65 نقطة تحول في المباراة بعدما أشهر حكم المباراة الهرمودي وبعد العودة للفار ايضاً البطاقة الصفراء الثانية في وجه اللاعب خالد الهاشمي صانع هدفي فريقه الذي ترك فريقه يلعب 25 دقيقة بعشرة لاعبين .

ولحق مدرب بني ياس دانيل دانييل ياسيلا بلاعبه الهاشمي بعد أن قام حكم المباراة بإشهار البطاقة الحمراء في وجهه لاعتراضه على قرارات الحكم محمد الهرمودي لينتهي اللقاء بفوز السماوي 2-1 .

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