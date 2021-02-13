تعادل مثير بين شباب الأهلي والوحدة في دوري الخليج العربي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي تصوير سالم خميس

تعادل شباب الأهلي وضيفه الوحدة 2-2، على ملعب استاد راشد بدبي مساء اليوم، في افتتاح الجولة السادسة عشر من دوري الخليج العربي، ووصل "فرسان دبي" إلى 26 نقطة، و"العنابي" إلى 24 نقطة.

وأحرز هدفي شباب الأهلي محمد جمعة "بيليه" وكارلوس ادواردو في الدقيقتين 34 و59، وسجل هدفي الوحدة جيانلوكا منيز وخميس إسماعيل في الدقيقتين 26 و60، وطرد عبد الله النقبي لاعب شباب الأهلي في الوقت بدل الضائع للمباراة.

وشهد الشوط الأول أداءً حماسياً وسريعاً من الفريقين، وأبعد عبد العزيز هيكل مدافع شباب الأهلي، رأسية فارس جمعة من على خط المرمى في الدقيقة 15، وسدد ماتافز كرة للوحدة في الشباك الخارجية في الدقيقة 17، وأبعد محمد الشامسي حارس الوحدة، رأسية ايغور جيسوس في الدقيقة 21.

وقص الوحدة شريط الأهداف بركلة حرة مباشرة خدعت الجميع وسكنت شباك الأهلي من قدم جيانلوكا منيز لاعب الوحدة في الدقيقة 26، وأشعل الهدف حماس "فرسان دبي"، وأبعد الشامسي انفراد صريح من جيسوس في الدقيقة 29، ورد القائم الأيمن للوحدة، ركلة حرة مباشرة سددها جلال ماشاربيوف في الدقيقة 30.

وتمكن محمد جمعة "بيليه"، من تسجيل هدف التعادل لشباب الأهلي بلمسة سحرية داخل منطقة جزاء الوحدة في الدقيقة 34، ورد القائم الأيسر لمرمى الوحدة، تسديدة من "بيليه"، وألغى الحكم هدفاً سجله شباب الأهلي، بسبب لمسة يد من كارلوس أدواردو قبل أن تدخل الكرة المرمى، ثم ألغى هدفاً ثانياً سجله جيسوس، لدفعه الشامسي حارس الوحدة في الدقيقة 44.

وأضاف كارلوس أدواردو، هدفاً ثانياً لشباب الأهلي في الدقيقة 59، من تسديدة مباشرة من خارج منطقة الجزاء، ورد عليه خميس إسماعيل، بهدف التعادل للوحدة بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء أيضاً في الدقيقة 60، ورفض الاحتفال بالتسجيل في شباك فريقه السابق.

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