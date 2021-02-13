8 أهداف في افتتاح الدور الثاني لـ «الهواة»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

عزز فريق الإمارات صدارته لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، محولاً تأخره بهدف إلى فوز ثمين على ضيفه الذيد 2 - 1 خلال مباراة الفريقين، أمس، واستفاد «الصقور» من تعادل وصيفه العروبة أمام دبا الفجيرة بهدف ليرفع رصيده إلى 24 نقطة مغرداً وحيداً في الصدارة بفارق 3 نقاط عن العروبة، وأحرز ثنائية فريق الإمارات كل من البرازيلي ديغو سيلفا والأردني ياسين البخيت «أول أهدافه مع الفريق»، فيما أحرز هدف الخاسر عدنان حسين، وأكمل الذيد اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه مازن جمعة في الدقيقة 70.



وانتهت قمة العروبة ودبا الفجيرة 1 - 1، وتقدم العروبة بهدف النيجيري فيكتور نوانيري في الدقيقة 36 رافعاً أهدافه إلى 11 في دوري «الهواة» وأدرك «النواخذة» التعادل في الدقيقة 50، ووصل العروبة إلى 21 نقطة ودبا إلى 18نقطة.



واستعاد التعاون نغمة الانتصارات وحسم مباراة الديربي أمام مسافي لصالحه بنتيجة 2-1 أحرز هدفي التعاون معتصم ياسين وجيلسون دا في الدقيقتين 45، 67. فيما سجل هدف مسافي ماريوس أوبيكوب في الدقيقة 30 ليصل التعاون إلى 13 نقطة متخطياً مسافي بفارق نقطة.



وتقام اليوم مباراتان ويلعب الحمرية مع البطائح ويستقبل دبا الحصن فريق مصفوت.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز