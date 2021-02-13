حتا وعجمان.. قمة القاع

المصدر: عجمان - ياسر قاسم، حتا - علي الظاهري

يشهد استاد حمدان بن راشد مواجهة من العيار الثقيل بين حتا وضيفه عجمان في الساعة الثامنة والربع من مساء اليوم، لحساب الجولة 16 لدوري الخليج العربي، وتعتبر المباراة بمثابة مفترق طرق خاصة لأصحاب الأرض، عطفاً على الوضع الحرج بعد تذيل جدول الترتيب برصيد نقطتين، ولا تقل المباراة أهمية لعجمان، خاصة وأنه يحتل المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط.



أكد فلاديمير فيرموزيتش مدرب فريق حتا، أن الظروف تبدو حرجة لكلا الطرفين، وسيكون اللقاء مهماً وحاسماً في مشوار البقاء أو الهبوط كون المباراة تعادل 6 نقاط والفوز فيها يبقي على حظوظ الفريق في البقاء مع الكبار، مشيداً بالتحضيرات والانسجام الكبير بين اللاعبين في ظل الاستقطابات الأخيرة رغم الفترة الزمنية القليلة، إلا أن التدريبات شيء والواقع في المباراة شيء آخر.



وأضاف فلاديمير: مباراة اليوم لن تكون سهلة، وكما ذكرت في مباراة الجولة الماضية أمام الوصل، كان شعارنا «نكون أو لا نكون»، ولكن مواجهة الليلة لا تحتمل القسمة على اثنين ولا يوجد خيار سوى أن أكون، وستتحكم في رسم خارطة طريق الفريق في مشواره القادم.



وعن أبرز الغيابات، كشف فلاديمير عن قائمة الغائبين والتي تضم حميد عباس بسبب حصوله على البطاقة الحمراء، وحمد إبراهيم وراشد سالم، مطالباً اللاعبين ببذل أقصى ما لديهم من طاقة في مباراة اليوم التي تعني كل شيء بالنسبة لهم.





جاهزون للضيوف



وأكد عبد الله خميس مدافع فريق حتا، جاهزيتهم الكبيرة لمواجهة فريق عجمان اليوم، حيث إن الجميع على أهبة الاستعداد للمباراة التي تحمل أهمية كبيرة لكلا الطرفين، مشيراً إلى أن المواجهة لن تكون سهلة، وبتكاتف الجميع سيكون الفريق قادراً على قهر التحديات وتحقيق النتيجة التي يتطلع إليها الجميع.





ابتعاد عن الخطر



ويتطلع عجمان للتقدم في الجدول والابتعاد عن منطقة الخطر عندما يحل ضيفاً على منافسه حتا في الثامنة والربع من مساء اليوم باستاد حمدان بن راشد ضمن الجولة 16 لدوري الخليج العربي، في مواجهة صعبة، بعد أن حصد الفريق 9 نقاط أبقته في المركز 12 للجدول مقابل نقطتين لمضيفه حتا صاحب المركز الأخير، ويؤمل عجمان على الطفرة التي حدثت في مستوى ونتائج الفريق في المباريات الأخيرة، لا سيما بعد حصده 6 نقاط في آخر 3 مباريات بالفوز على الفجيرة والظفرة قبل خسارته في الجولة الماضية من اتحاد كلباء، ويدخل الفريق المباراة مكتمل الصفوف وبمشاركة جميع لاعبيه.



وأكد المدير الفني أيمن الرمادي، على خصوصية مواجهة فريقه اليوم، ووصفها بالمباراة الصعبة التي تحتاج لقمة التركيز، مشيراً إلى أن فريق حتا ظهر بمستوى جيد في الجولة الماضية بعد التغييرات التي قام بها مؤخراً.



وقال الرمادي إن المباراة صعبة على الفريقين وهي تختلف عن مواجهة الفريقين في الدور الأول، والتي انتهت بالتعادل بدون أهداف على ملعب عجمان، مشيراً إلى أن الاختلاف يكمن في تقدم المسابقة وصعوبة الموقف حالياً للفريقين، كما أن الفريقين في الدور الأول لم يصلا للجاهزية الجيدة أو الاختيارات المناسبة للاعبين، على عكس الوضع الحالي.



وشدد الرمادي على أهمية المباراة من واقع الجدول، وترتيب الفريقين وضرورة تحقيق الفوز في طريق رحلة البقاء.



واسترجع الرمادي تعثر فريقه في الجولة الماضية أمام اتحاد كلباء، مشيراً إلى أن الخسارة كانت موجعة لعجمان من واقع مجريات المباراة التي تفوق فيها فريقه، في وقت لم يصل فيه منافسه للمرمى إلا عبر تسديدة الهدف الأول وركلة الجزاء في الوقت القاتل، وقال إن هذه الخسارة تزيد من أهمية التعامل مع جميع المباريات بأقصى درجات التركيز والحذر، مؤكداً أن الضغوط التي يواجهها فريقه، موجودة في كل الفرق، مستبعداً خلو أي مباراة من الضغوط، وقال إن فريقه لديه من الخبرة ما تجعله يتعامل مع الضغوط بشكل إيجابي يزيد من تركيزه على المباريات.





6 نقاط



ووصف عبد الله صالح مدافع عجمان، مواجهة حتا بـ 6 نقاط وقال إن المباراة صعبة خاصة بعد المستوى الذي قدمه حتا في المباريات السابقة، كما أن التغييرات التي حدثت في فترة الانتقالات الشتوية زادت من قوة الفريق، مشيراً إلى أن الموقف للفريقين في الجدول يجعل من المباراة ذات قيمة كبيرة وكل فريق يسعى للفوز.



وأوضح صالح أن الانسجام في خط دفاع عجمان في أفضل ما يكون حالياً، مدللاً على المستوى والنتائج الإيجابية في المباريات الأخيرة.

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