الشارقة والعين.. الصدارة وتحسين الصورة

المصدر: الشارقة: ياسر قاسم، العين- طلحة عبدالله

مواجهة صعبة في قمة اليوم الأول للجولة 16 لدوري الخليج العربي يستضيفها استاد الشارقة في الثامنة والربع من مساء اليوم بين صاحب الأرض وحامل اللقب ومتصدر الترتيب فريق الشارقة وضيفه العين، وتستمد المباراة قوتها من واقع مواجهات الفريقين أولاً، والسباق المثير في المقدمة، فالشارقة صاحب الكعب الأعلى في المواجهات في آخر 3 مواسم، يتطلع للمحافظة على فارق الـ 3 نقاط مع أقرب منافسيه في صدارة الجدول بعد حصده 36 نقطة في 15 مباراة والعودة لطريق الانتصارات بعد تعادله في الجولة الماضية خارج ملعبه مع الوحدة، فيما يسعى العين لكسر حاجز صيامه عن الفوز على الشارقة في آخر 3 مواسم، والتقدم أيضاً من المركز السادس بعد حصده 24 نقطة.



وجاءت استعدادات الشارقة للمباراة، وسط اهتمام إداري رفيع، حيث حرص كل من عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وعلي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة النادي على مخاطبة اللاعبين في أول تمرين بعد الجولة الماضية، للتأكيد على أهمية المرحلة الحالية في الدوري، وخاض الفريق سلسلة من التدريبات اليومية، وقف فيها الجهاز الفني على الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، ولا توجد غيابات تذكر في الفريق غير علي الظنحاني بداعي الإيقاف.



عثرات



وأوضح المدرب الوطني عبد العزيز العنبري المدير الفني للفريق في تعليقه على المباراة أن العثرات التي تعرض لها منافسه العين في دوري الخليج العربي هذا الموسم، لن تجعل مهمة فريقه سهلة، مشيراً إلى أن العين فريق كبير ومعروف بقدرته على العودة في أي وقت مهما كانت الظروف وهو فريق بطولات، حتى وإن تعثر في بعض المباريات.



وقال العنبري تفصيلاً: «نلعب أمام فريق قوي، والعين معروف دائماً ينافس على البطولات ولديه عناصر جيدة من اللاعبين من أصحاب الخبرات ورغم كل الظروف، يظل العين من الفرق الكبيرة القادرة على العودة في أي وقت، والمهم لنا في فريق الشارقة احترام المنافس والتعامل بمنتهى التركيز، وحالياً وضع الفرق المنافسة على اللقب جيد والفوارق قليلة في النقاط مما يفرض على الشارقة مزيداً من التركيز».



وأضاف العنبري: «التقارب الآن في الجدول طبيعي وفي أي منافسة لا بد من وجود منافسين قريبين من بعض ولا يمكن التعرف على البطل منذ وقت مبكر، والآن نحن في بدايات الدور الثاني والمنافسة قوية والمباريات تزداد صعوبة، والمهم التركيز والجاهزية المثالية ونتمنى الاستمرار في المعدل الإيجابي للنتائج».



استعدادات



وأكد العنبري في ختام حديثه رضاه عن استعدادات فريقه لمواجهة العين، وقال إن الغيابات تعتمد على الفحوصات الطبية ونتيجتها قبل 24 ساعة من كل مباراة، والجهاز الفني لا يستطيع تحديد هذه الغيابات، ولكن من المؤكد غياب علي الظنحاني بسبب حصوله على 3 إنذارات.



رغبة



وعبر مدافع الشارقة عبد الله غانم عن رضائه على مستوى الاستعداد لمباراة العين من ناحيتهم كلاعبين، مؤكداً رغبة الفريق في تقديم مباراة كبيرة، وشدد غانم على ضرورة العمل بجد في كل المباريات القادمة كون الفريق في الصدارة وقال: «لدينا رغبة أكيدة في الحفاظ على موقعنا في الصدارة وهذا يتطلب منا العمل بقوة لكسب النقاط ومباراة العين تعتبر من المحطات المهمة في مسيرتنا».



وعن المستوى الجيد الذي ظهر به دفاع الفريق رغم الغيابات الكبيرة في مباراة الوحدة قال: «يجب أن يكون مستوى اللاعب البديل نفس الأساسي حتى يستطيع الفريق المضي في مسيرته دون تأثر كبير، والغيابات فرصة للبدلاء لعرض إمكاناتهم ولفت نظر المدرب، وأعتقد أننا نمتلك عدداً كبيراً من البدلاء القادرين على تعويض أي غياب».



عودة الانتصارات



بدوره يأمل العين في العودة إلى طريق الانتصارات وإحياء آماله في المنافسة على اللقب رغم صعوبة المهمة بعد اتساع الفارق بينه والصدارة إلى (12 نقطة)، ولا يبدو الفريق البنفسجي في حالة جيدة حيث تحوم الشكوك حول مشاركة عدد من أبرز عناصره بقيادة الحارس خالد عيسى، وبندر الأحبابي، ومحمد عبد الرحمن، وسالم عبدالله، والياباني ناكاجيما، ومحمد أحمد، وحرص المدرب خلال المران الأخير الذي أجراه الفريق أمس قبل المغادرة إلى الإمارة الباسمة، على إخضاع اللاعبين إلى تمارين واختبارات متنوعة، تضمنت تنفيذ وتطبيق الجمل التكتيكية ،وأساليب اللعب كبناء الهجمات من العمق والأطراف وسرعة الارتداد في حال الهجمات المعاكسة، واللعب من لمسة واحدة، والضغط على حامل الكرة، والتعامل مع الضربات العرضية دفاعاً وهجوماً، فضلاً عن التسديد من خارج منطقة الجزاء ومن مختلف الاتجاهات والمسافات، وعمد في الأثناء إلى تصحيح أخطاء اللاعبين في التنفيذ، وينتظر أن يدخل العين لقاء اليوم بخطة متوازنة ما بين الدفاع والهجوم، مع العمل على خطف هدف مبكر لإرباك حسابات المنافس، ومن ثم العمل على تعزيزه أو المحافظة عليه إلى النهاية.



استثمار الفرص



على الجانب الفني شدد المدرب البرتغالي، بيدرو إيمانويل، المدير الفني للعين، على أهمية ضرورة مضاعفة الجهود، والتركيز والقتال في مواجهة الشارقة المتصدر الليلة، وطالب لاعبي فريقه بالعمل على إظهار إمكاناتهم الكبيرة واستثمار الفرص التي تتاح أمام مرمى المنافس، مع الحرص على عدم تلقي أهدافاً كما حدث في الجولة السابقة أمام شباب الأهلي، حيث تلقى الفريق أربعة أهداف، وقال في المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة: سنواجه فريقاً يملك خط هجوم قوياً يتمتع أفراده بالسرعة والمهارات الفردية، وعلينا أن نبذل قصارى جهودنا للحد من خطورتهم، مع السعي لإيجاد فرص للتسجيل خصوصاً وأن لدينا خط هجوم قوياً.



الانتباه للتفاصيل



وأضاف: علينا الانتباه للتفاصيل الصغيرة في المباراة والتي غالباً ما تحدث الفارق كما حصل في المباراة الأخيرة ،حيث سنحت لنا فرصة مبكرة للمهاجم لابا كودجو، لكنه لم يوفق في ترجمتها، ثم استقبلنا هدفاً من ركلة جزاء، وعلينا أن نستغل مثل هذه التفاصيل لمصلحتنا في المباراة المقبلة، مع العلم أن فريقنا ظل يعاني من غيابات غير مسبوقة ،حيث لم يخض الفريق أية مباراة وهو مكتمل الصفوف منذ سبتمبر الماضي، وهو أمر غير جيد بالنسبة للجميع، وبالنسبة لي لم تتوافر لدي خيارات كاملة للقيام بما نرغب القيام به في بطولة الدوري، وهذا ليس عذراً وإنما واقعاً نعيشه في الفريق، وسأنتظر حتى الغد للتأكد من جاهزية اللاعبين وفي كل الأحوال علينا أن نقاتل للفوز بنقاط كل مباراة نخوضها.



تحد مهم



وأكد الياباني، تسوكاسا شيوتاني، لاعب فريق نادي العين، أن مواجهة اليوم أمام الشارقة، تمثل تحدياً مهماً بالنسبة لهم من أجل العودة القوية للمنافسة، وقال: نحن مطالبون بتقديم أفضل أداء بما يقودنا للفوز والعودة بالنقاط الثلاث، ويتوجب علينا أن نلعب بروح العائلة الواحدة وأن نعمل على مساعدة بعضنا البعض، كما ينبغي أن نكون في قمة الجاهزية لتحقيق تطلعات جماهير العين وهي محقة في غضبها على الفريق، وشخصياً لست سعيداً بنتيجة المباراة الماضية، ولا توجد لدينا أعذار لأن النتيجة لن تتغير ونعدهم بتحسين المستوى ولن نستسلم حتى نهاية الموسم.

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