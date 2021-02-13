النسور والسماوي.. ذكريات «خماسية»

المصدر: أبوظبي - محمد صادق، خورفكان - محمد فضل

يتطلع لاعبو خورفكان إلى رد دينهم وإلى محو آثار الهزيمة القاسية التي مني بها الفريق خلال مرحلة الذهاب أمام ضيفه اليوم بني ياس والذي أودع رماته 5 أهداف نظيفة في شباك النسور خلال الجولة الثالثة لانطلاقة المسابقة، وهي الخسارة التي صححت مسار خورفكان لاحقاً ليصل مع نهاية مباريات مرحلة الذهاب برصيده إلى 15 نقطة في المركز الحادي عشر لكن رجال المدرب البرازيلي كايو زاناردي ليسوا في منأى عن دائرة الخطر، ولذلك تبدو الرغبة كبيرة في تحقيق الفوز على السماوي للاقتراب خطوة جديدة من مغادرة مراكز الهبوط.



وستشهد صفوف النسور عودة الحارس المتميز محمد يوسف بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن مواجهتي العين والنصر في الجولتين الماضيتين، وكان النسور قد خسروا نتيجة مباراتهم الماضية في الدوري أمام العميد النصراوي 1-2.





أهداف مختلفة



بدوره أشار البرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان إلى أن المواجهة تندرج تحت مسمى المواجهات المباشرة مع فريق يقدم الأفضل في دوري المحترفين، وألمح زاناردي إلى أن الفريقين لديهما أهداف مختلفة، منوهاً أن فريقه لا يستحق الهزيمة الأخيرة أمام النصر بالدوري، وسيخوض مباراة «السماوي» بثقة كبيرة، لتحقيق النتيجة المرجوة من أجل التعويض، ودعا زاناردي لاعبيه إلى ضرورة استغلال عامل الأرض، وحرمان الفريق الضيف من العودة إلى الشامخة بالنقاط.





ثقة





وجدد المدرب ثقته الكبيرة في لاعبي «النسور»، وقدرتهم على استعادة نغمة الانتصارات، متمنياً أن يكونوا عند حسن الظن.





استعادة





وأكد محمد يوسف حارس خورفكان، أنه تعافى من الإصابة التي أبعدته عن المباراتين السابقتين، وقال: هدفنا استعادة النتائج الإيجابية، عبر شباك «السماوي»، وأنا رهن إشارة الجهاز الفني.



وذكر الحارس بأنه واثق من قدرة خورفكان على البقاء مع كبار دوري الأضواء.





احترام المنافس





ومن ناحيته شدد الروماني دانييل إيسايلا المدير الفني لفريق الكرة بنادي بني ياس على احترامه الكبير لفريق خورفكان قبل المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء بعد غدٍ السبت، في الجولة السادسة عشرة من دوري الخليج العربي.



ويعتقد إيسايلا أن نتيجة مباراة الدور الأول التي انتهت لمصلحة بني ياس بنتيجة عريضة قوامها خمسة أهداف جاءت بسبب ظروف المباراة حينها، ولكن خورفكان تطور خصوصاً بعد التعاقدات التي أبرمها خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.



وقال إيسايلا: «سنخوض مباراة مهمة مع فريق يملك جودة عالية، ونحن مستعدون للقاء بشكل جيد».



وأضاف: «مباراة الخماسية أصبحت من الماضي، وخورفكان تغير كثيراً، نحترم المنافس بالطبع».



وكشف إيسايلا عن عودة لاعب خط الوسط الأرجنتيني نيكولاس خيمينيز لقائمة الفريق بعد أن عاد للتدريبات اعتباراً من أمس، وسيرى إمكانية الدفع به من بداية المباراة أو من على دكة البدلاء، مشيراً إلى استمرار غياب فواز عوانة للإصابة، وكذلك غياب التنزاني جون تيبار.



وأوضح أن الثنائي القادم من الجزيرة، عامر عبد الرحمن لا يزال يحتاج لمزيد من الوقت لتجهيزه، فيما انضم أحمد ربيع للتدريبات بعد تعافيه من الإصابة، ولكنه لن يدفع به من البداية.



ورفض إيسايلا التفكير في إمكانية أن تصب نتائج الجولة الحالية في مصلحة بني ياس، وقال: «من الخطأ التفكير في نتائج الآخرين، تركيزنا ينصب على خورفكان، وفي حال خدمتنا النتائج ستكون إضافة بلا شك».

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