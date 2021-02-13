شباب الأهلي والوحدة.. مفترق الطرق

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يحل الوحدة ضيفاً على شباب الأهلي، على ملعب استاد راشد بدبي في الخامسة والنصف من مساء اليوم، ضمن الجولة السادسة عشرة الهامة في صراع التنافس على درع دوري الخليج العربي هذا الموسم، إذ يراها الكثيرون جولة «مفترق الطرق»، لما تشهده من قمم تجمع بين أطراف قوية تتصارع وتتشابك الخيوط فيما بينها على المراكز الأولى في ترتيب المسابقة.



وانتهى لقاء الفريقين بالدور الأول بالتعادل 1-1 على ملعب استاد آل نهيان في أبوظبي، ولكن في مواجهة اليوم، لا يكفي التعادل بل يسعى كلا الفريقين بكل قوتهما إلى تحقيق الفوز، مع وصول الدوري إلى مرحلة هامة من التنافس، ووجود فارق النقطتين فقط بينهما، ويحتل شباب الأهلي المركز الخامس برصيد 25 نقطة، والوحدة المركز السابع برصيد 23 نقطة.



بدون خسارة



لم يخسر شباب الأهلي آخر 10 مباريات في مختلف المسابقات، وتحديداً منذ الخسارة من الفجيرة 2-3 في الدوري، ويحقق الفريق نتائج إيجابية تحت قيادة مدربه الوطني مهدي علي، والذي قاد «فرسان دبي» بداية من ديسمبر الماضي، وحقق مع الفريق كأس سوبر الخليج العربي، وبات قريباً من تحقيق أكثر من لقب محلي آخر هذا الموسم، ويتطلع إلى الدخول بقوة في الصراع الدائر على القمة، والفوز على الوحدة، سيكون خطوة مهمة على طريق تحقيق هذا الهدف.



وشدد مهدي علي، على سعي فريقه لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الوحدة، وقال: «النتائج الإيجابية لشباب الأهلي في الفترة الأخيرة، أسهمت في رفع الروح المعنوية للاعبين، لأن في كرة القدم النتائج الجيدة تؤثر إيجابياً، ونعود مجدداً لمباريات الدوري، وخلال فترة قصيرة من آخر مواجهة أمام الوصل، والأمر الجيد أن الفريق يؤدي بنسق متصاعد في المباريات السابقة، ويجب أن نواصل على ذات المنوال ونسعى لمزيد من التطوير، ولتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة المقبلة، وللتقدم خطوة إلى الأمام في الدوري».



وأضاف: «الوحدة منافس قوي، ودائماً ما تتميز المباريات التي تجمع الفريقين معاً بالتنافس الشديد، ونتعامل مع الدوري مباراة تلو الأخرى، ونعول كثيراً على جهد اللاعبين والروح الجماعية، والتغييرات التي تطرأ على تشكيلة شباب الأهلي من مباراة لأخرى، نهدف منها إراحة بعض اللاعبين في ظل البرمجة الضاغطة، والعدد الكبير من المباريات، كما نمنح الفرصة لعدد أكبر من اللاعبين ليكونوا في الجاهزية المطلوبة، إضافة إلى تعويض الغيابات التي تمر بالفريق أحياناً».



ومن جانبه، قال أحمد جميل، لاعب شباب الأهلي: «أمامنا مباراة مهمة نسعى من خلالها لمواصلة تقديم المستوى المميز الذي ظهر به الفريق في الفترة الأخيرة، والأداء يتحسن من مباراة لأخرى، ونحن من جانبنا كلاعبين حريصون على الظهور بالشكل الذي يرضي الجماهير، وتحقيق أهدافنا في كل البطولات التي ينافس فيها الفريق في الموسم الحالي».



قتال



ومن ناحيته أكد الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة، أن فريقه سيقاتل من أجل تحقيق الفوز في مواجهة شباب الأهلي، وكسر تفوق شباب الأهلي على الوحدة في الدوري منذ سنوات.



وقال في المؤتمر الصحفي للحديث عن المباراة المرتقبة بين الفريقين: «الوحدة يستعد جيداً لكل مباراة، واللاعبون يبذلون جهداً كبيراً، قد يكون هناك نوع من التحول للفريق، ونعمل على تحسين أدائنا وتطوير المستوى لتقديم أفضل ما لدينا في كل مباراة».



وأضاف عن التفوق الكبير لشباب الأهلي على الوحدة في مواجهات دوري المحترفين، حيث لم يحقق الوحدة الفوز سوى في مرة وحيدة في السنوات الأخيرة: «هذه الأمور قد تكون من عادات كرة القدم ولكنها وجدت لتكسر، سوف نقاتل لجعل هذا الواقع يتغير، وسنبذل قصارى جهدنا، وبعدها سنرى ماذا ستكون النتيجة».



وشدد رازوفيتش على تأثر غياب الفريق هجومياً بغياب الثنائي عمر خريبين وباول مبوكو، موضحاً: «بالطبع هذا أمر لا يمكن إنكاره، والغيابات تحدث في كرة القدم ولكنها فرصة لبقية اللاعبين، وعلينا التأقلم مع هذا الوضع، ومحاولة الخروج بأفضل نتيجة».



وأتم: «باستثناء خريبين ومبوكو بقية المجموعة في جاهزية تامة وسيشارك طحنون الزعابي وخليل إبراهيم».



مسؤولية



ويأمل السلوفيني تيم ماتافز مهاجم الوحدة مساعدة فريقه على تخطي عقبة شباب الأهلي في المواجهة التي تجمعهما، مساء اليوم، والعودة لتسجيل الأهداف.



وأكد ماتافز أنه لا يشعر بالضغط بسبب موقف الفريق الحالي وابتعاده عن التسجيل بعدما أبعدته الإصابة لمباريات عدة.



وقال: «في الواقع هو ليس ضغطاً بقدر ما هو شعور بالمسؤولية لأن وظيفتي كمهاجم تسجيل أكبر عدد من الأهداف للفريق، للأسف الإصابة أبعدتني لفترة ليست بالقصيرة عن الفريق، وأتمنى العودة لمستواي قبل الإصابة».



وعن مواجهة شباب الأهلي أضاف: «يتوجب علينا تقديم أفضل ما لدينا للخروج بالنقاط الثلاث، اللاعبون يريدون إعطاء كل ما لديهم، وندخل المباراة بهدف الفوز».

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