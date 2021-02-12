غوران: «الذئاب» يفتقد درهم حظ

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

أكد الصربي غوران مدرب الفجيرة بأن وضع فريقه حرج ضمن فرق المؤخرة بدوري الخليج العربي لكرة القدم، داعياً لاعبي فريقه إلى ضرورة استثمار الفرص والتعويض لحصد النقاط بداية من مباراة الظفرة الأحد المقبل ضمن الجولة 16 من الدوري، وقال: يتعين على لاعبي الفريق بذل الجهد من أجل الحصول على أكبر عدد ممكن من النقاط، و«الذئاب» يفتقد درهم الحظ وفي حاجة لفوز وحيد لاستعادة الثقة لتكون انطلاقته الحقيقية.

وأشار غوران إلى أن مباراة الظفرة تأتي في أعقاب خسارة فريقه لمباراتي الشارقة وبني ياس لكن الهزائم الأخيرة لا تعبر عن المستوى العام الذي يقدمه ذئاب الفجيرة، ويجب قرن السيطرة الميدانية بتحقيق النتيجة الإيجابية والتي تذهب دائماً للطرف المنافس.

ووصف مدرب الفجيرة الظروف التي يمر بها فريقه حالياً بالصعبة في أعقاب افتقاد «الذئاب» لعدد من اللاعبين البارزين بسبب الإصابة، وأتمنى أن يكونوا جاهزين للمباريات القادمة.

ودعا غوران لاعبي الخط الخلفي في فريقه لتجنب الهفوات، وأن يكون التركيز حاضراً طوال وقت المباراة، مع التقليل من ارتكاب الأخطاء والخروج بنتيجة إيجابية.

وأكد البرازيلي الفارو اوليفيرا محترف الفجيرة أن المرحلة الحالية تتطلب وقوف الجميع من أجل استعادة نغمة الانتصارات وقال: حان وقت الفوز بعد أن تعرضنا لعدد من الهزائم التي أبقتنا في وضع حرج في أسفل الترتيب.

وذكر اوليفيرا بأنه يسعى لمساعدة زملائه اللاعبين من اجل تحقيق الانتصارات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز