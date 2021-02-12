هيلمان الوصل: أعلم قيمة «الديربيات»

المصدر: دبي - علي شدهان

أكد البرازيلي اودير هيلمان مدرب فريق الوصل الأول لكرة القدم، أنه يعلم تماماً قيمة وحساسية «الديربيات»، مبيناً أنه تعايش كثيراً مع تلك النوعية من المباريات في بلاده البرازيل، خصوصاً بين فلامنغو وفلومننسي، لافتاً إلى عزم فريقه تحقيق الفوز في «الديربي» أمام مضيفه النصر الأحد ضمن الجولة 16 لدوري الخليج العربي.

وأشار هيلمان إلى أن الوصل جاهز لتحقيق هدفه المتمثل بخطف الفوز من منافسه النصر، ووصف «العميد» بالمنافس القوي كونه يضم لاعبين أكفاء، ويتولى قيادته الفنية مدرب جديد، مبدياً ثقته بمقدرة الوصل على بلوغ غايته المنشودة.

ولفت هيلمان إلى أن هدفه كمدرب هو تحسين مركز فريقه في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة، سعياً إلى الحصول على مركز متقدم يليق باسم الوصل في ختام الدوري.

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