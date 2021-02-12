دياز: الديربي فرصة لإظهار عملنا في النصر

المصدر: دبي - عدنان الغربي

أكد الأرجنتيني رامون دياز مدرب النصر، أن لقاء الديربي ضد الوصل مواجهة صعبة وفرصة لإظهار العمل الذي قام به خلال الفترة الأخيرة بعد توليه مسؤولية الإشراف على الفريق، مشيراً إلى أنه استفاد من التوقف القصير لتجهيز اللاعبين بشكل أفضل والوقوف على إمكانياتهم.

ووصف دياز الوصل بالفريق المتطور في ظل ما يملكه من لاعبين مميزين، وأن مباراة الديربي ترفض التوقعات المسبقة، وتحكمها تفاصيل دقيقة، موضحاً أن النصر مطالب بتحقيق الفوز لأنه يتطلع إلى مواصلة المنافسة في الدوري، خاصة بعد تقليص الفارق إلى 9 نقاط بينه وبين المتصدر، وقال: الحل الأمثل لمواصلة المنافسة هو الفوز في لقاء الديربي، نعلم أن المهمة صعبة، ولكن النتائج الجيدة تتحقق بالعمل والاجتهاد في التدريبات.

واعترف المدرب الأرجنتيني أن المشكلة الوحيدة التي تعترضه هي الفترة القصيرة التي قضاها على رأس الفريق، ولكن الأمر المطمئن في الوقت نفسه هو وجود لاعبين ممتازين في النصر قادرين على استيعاب فلسفته سريعاً، وهو ما يسهل مهمته ويمنحه ثقة كبيرة في قدرة الفريق على تحقيق الفوز في المباريات المقبلة.

ويلتقي النصر مع الوصل في ديربي بردبي الساخن بعد غد لحساب الجولة 16 لدوري الخليج العربي على استاد آل مكتوم، ويحتل العميد المركز الرابع بـ 27 نقطة، فيما يحتل الإمبراطور المركز الثامن بـ 23 نقطة.

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