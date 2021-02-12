كايزر: الجزيرة لا يفكر في الصدارة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

قال الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة إن فريقه لا يفكر في صدارة دوري الخليج العربي وأن هدفه في الوقت الحالي الفوز بالنقاط الثلاث فقط في مباراة اتحاد كلباء بعد غد الأحد ضمن الجولة 16 من المنافسة، مؤكداً أنه يركز دائماً على المباراة التي سيخوضها ويعمل من أجل الفوز بها دون الانشغال ببقية الجولات أو التفكير في موقعه بجدول الترتيب الذي يحتل فيه المركز الثاني برصيد 33 نقطة خلف الشارقة المتصدر بفارق 3 نقاط.

ووصف كايزر مواجهة النمور بالصعبة، ذاكراً انه منافس قوي ويضم عناصر متميزة وأضاف: اتحاد كلباء فريق قوي ويلعب بتركيز دفاعي جيد ولديه مهاجم صاحب إمكانات عالية «لابا» ورغم فوزنا عليه هذا الموسم في الدوري والكأس، ولكن يجب أن نضاعف جهدنا لأجل تخطيه في مباراة الأحد ببذل أقصى جهد، خاصة أنه فريق متطور ولديه دافعه في الفوز، ثقتنا كبيرة في اللاعبين بعد المستويات الجيدة التي قدموها في الموسم الحالي ونتائجهم الأخيرة لمواصلة النجاح وإضافة 3 نقاط جديدة إلى رصيدهم.

وحول تمديد تعاقده مع النادي قال كايزر إنه حتى الآن لا يوجد جديد حول هذا الموضوع، مؤكداً أن تركيزه منصب على مباريات الدوري فقط وتطوير مستوى اللعب.

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