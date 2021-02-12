بيدرو «العين».. حصاد «مر»

المصدر: العين - طلحة عبدالله

يبدو المستقبل ضبابياً للمدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، في ما يخص استمراره بقيادة العين ولا تبدو الطريق سالكة أمامه خلال الفترة المقبلة بعد حصاد «مر» طوال الفترة الماضية، تسبب في عدم الرضا من جانب العيناوية عن العمل الذي قدمه للفريق طوال 13 شهراً منذ التعاقد معه في يناير من العام الماضي، في حين أكدت مصادر مطلعة أن مباراة الشارقة المقبلة بالجولة 16 ربما كانت الفرصة الأخيرة له مع العين إذ إن أي نتيجة بخلاف الفوز ستنهي علاقته بالفريق.







تواضع الحصاد



وتؤكد إحصائيات وأرقام المدرب تواضع حصاده ونتائجه ففي هذا الموسم حقق الفريق البنفسجي أسوأ انطلاقة بدوري الخليج العربي في عهد الاحتراف بعد أن حصد 5 نقاط فقط في الجولات الأربع الأولى، وكانت الخسارة الثقيلة التي مني بها العين أخيراً أمام ضيفه شباب الأهلي بالجولة 15 من دوري الخليج العربي إشارة واضحة على هبوط مستوى ونتائج الفريق خصوصاً بعد خروجه بنتيجة التعادل أمام خورفكان في الجولة الأولى من الدور الثاني، إذ كانت جماهير العين تأمل في التعويض خلال مباريات الدور الثاني بعد النتائج غير المرضية التي حققها في القسم الأول.







أرقام



وفي عهد بيدرو إيمانويل حصل الفريق العيناوي على نتائج اعتبرها أنصار الفريق كارثية إذ إنه أشرف على قيادة العين في 35 مباراة بكل البطولات وحقق الفوز 15 مرة وتعادل في 10 مباريات وخسر مثلها، وخرج من نصف نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم في الموسم الماضي، كما خرج هذا الموسم من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا، بعد أن حل في المركز الأخير بمجموعته، وودع منافسة كأس الخليج العربي للمرة الثانية ومن الدور الأول، وخرج كذلك من ثمن نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، واحتل المركز السادس في الترتيب العام لفرق الدوري بفارق (10 نقاط) عن المتصدر.

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