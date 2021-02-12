الهواة يطلب «البث» و«الفار»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

طالب إداريون ومدربون بأندية دوري الدرجة الأولى بضرورة بث مباريات مرحلة إياب المسابقة التي تنطلق اعتباراً من اليوم إلى جانب تواجد تقنية الفيديو «الفار» في المباريات المهمة والمصيرية.



وأكد عبد العزيز منقوش المدير التنفيذي بنادي التعاون بأن عدم بث مباريات المسابقة خلال ذهاب الدور الأول مثل علامة استفهام كبيرة للجان الاتحاد، مشيراً إلى توافر الإمكانات للتغطية.

منقوش: غياب النقل علامة استفهام كبيرة للجان الاتحاد





وتابع: بعض الأندية ولنقل مبارياتها لجأت إلى خيار البث عبر تطبيقات اليوتيوب، وذلك لربط الجمهور أكثر بالنادي والفريق الأول لكرة القدم، لكن أعود وأقول بأن بعض الأندية لا تمتلك إمكانات لإكمال العمليات التشغيلية للنقل عبر منصات التواصل الاجتماعي.



حساسية المباريات



ودعا منقوش إلى ضرورة تواجد حكم الفيديو في المباريات الحساسة والمصيرية، خصوصاً وأن هذه التقنية تحتاج إلى أموال كاميرات ولذلك رأى أن تواجد «الفار» في المباريات التي ترى لجنة المسابقات بأنها مهمة ويستدعي تواجد حكام الفيديو فيها.



معاملة بالمثل



بدوره أكد خليفة راشد الملاحي رئيس اللجنة الفنية بنادي العروبة بأن وجود حكام الفيديو لا يجوز إلا ببث المباريات وهنا «مربط الفرس» داعياً القنوات المحلية إلى ضرورة منح المسابقة أهمية كبيرة كالتي تعطى لمباريات دوري الخليج العربي.

الملاحي: وجود حكام الفيديو صمام أمان ويجنب التساؤلات





وضم الملاحي صوته لمنقوش مدير التعاون بضرورة تواجد «الفار» خلال المباريات الحساسة والمهمة حتى لا تكون هناك أي فرصة للحديث عن أخطاء الحكام خلال مرحلة الإياب الصعبة، في ظل امتلاك أكثر من 6 أندية لفرص التأهل إلى دوري الأضواء والشهرة.



وقال: «تواجد»الفار«في بعض المباريات سيكون بمثابة صمام أمان للحكام وسيجنب الاتحاد الكثير من التساؤلات».





مشكلات تقنية



من جهته قال بدر طبيب المدرب السابق لدبا الحصن ومصفوت إن النقل عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي روابط اليوتيوب يخص الأندية المعنية بالأمر، والتي تقوم ببث المباريات لجماهيرها، لكن ومن وجهة نظره رأى أنه غير كافٍ، خصوصاً وأن هناك مشكلات تقنية ربما ترافق عملية البث، مضيفاً: «حدث ذلك في أكثر من مباراة هذا الموسم، ولذلك لابد من تواجد القنوات الفضائية حتى يتابع المشجع والمشاهد فريقه بكل أريحية دون تقطيع أو حدوث مشكلات تقنية».



الجدير بالذكر أن أندية الإمارات والحمرية ودبا الحصن ومصفوت والبطائح والعروبة تقوم بنقل مبارياتها عبر روابط اليوتيوب.

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