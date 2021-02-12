«الديربيات» تتصدر افتتاح إياب دوري الأولى

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

تتصدر مباريات الديربي أبرز مواجها ت الجولة الثانية عشرة «الافتتاحية» لمرحلة إياب دوري الهواة، ويسعى العروبة نجم الذهاب إلى مواصلة تألقه عندما يستقبل جاره وغريمه دبا «الجريح» في ديربي إمارة الفجيرة، وفي المباراة الثانية اليوم يستقبل الإمارات متصدر المسابقة فريق الذيد الأخير في سلم الترتيب، ويسعى التعاون وجاره مسافي لاستعادة نغمة الفوز عندما يلتقيان اليوم في إمارة رأس الخيمة في حوار خاص بين أبناء العمومة.



وغداً يرحل البطائح لملعب الحمرية فيما يلاقي دبا الحصن فريق مصفوت، وسيكون العربي في الراحة الأسبوعية.



قمة الأسبوع



يسعى العروبة للحفاظ على بريقه وتميزه عندما يستقبل ضيفه دبا «النواخذة» في قمة الأسبوع، ويتعين على رجال المدرب التونسي فتحي العبيدي مواصلة سلسلة النتائج الجيدة والإبقاء على فارق النقطة مع الإمارات المتصدر أو الانقضاض على قمة الترتيب حال إحداث الذيد المفاجأة اليوم أمام مضيفه الإمارات في رأس الخيمة، ولن تكون مهمة العروبة سهلة أمام دبا الفجيرة الساعي لتعويض هزيمته المفاجئة أمام العربي قبل أسبوع وهي الخسارة التي جاءت بعد أربع جولات لم يفقد فيها الفريق الذي يدربه سليمان البلوشي أي نقطة منذ توليه المهمة ويمتلك العروبة 20 نقطة فيما لدبا المتفوق ذهاباً على مستضيفه العروبة 17 نقطة.



الأول والأخير



وسيكون الخطأ ممنوعاً على لاعبي الصقور عندما يستقبل فريقهم نظيره الذيد في مباراة يدخلها المقدوني جوجيكا مدرب الإمارات بشعار الفوز دون سواه وذلك للحفاظ على مركزه الحالي الذي يجلس عليه برصيد 21 نقطة، وفيما يتعلق بالذيد فالفريق لايزال يبحث عن الفوز الأول في المسابقة بعد تعرضه لتسع هزائم وتعادل وحيد أمام التعاون.



التشبث بالأمل



وسيكون عنوان مباراة التعاون وجاره مسافي هو التمسك بأمل الصعود في ظل امتلاك صاحب الأرض لـ10 نقاط في المركز التاسع فيما يجيئ مسافي ثامناً بـ12 نقطة وخسر مباراته السابقة أمام دبا الحصن بهدف، فيما غاب التعاون عن مواجهات الجولة الماضية بسبب الراحة الأسبوعية، وسيحاول التعاون رد دينه لمسافي الذي فاز عليه بنتيجة 2-1 ذهاباً.



ديربي الشارقة



وتبرز غداً مواجهة الحمرية «16 نقطة» والخامس في الترتيب أمام البطائح الوصيف بـ19 نقطة في ديربي إمارة الشارقة حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز وعدم التفريط في النقاط للبقاء على مقربة من فرق الصدارة كما أن البطائح سيدخل مواجهة ملعب الحمرية لتكرار فوزه ذهاباً وإلى تعويض فقدانه ثلاث نقاط غالية أمام العروبة في الجولة الماضية.



تكرار أم ثأر



وفي المواجهة الخامسة خلال هذه الجولة سيحاول دبا الحصن ومدربه الجديد عبد الغني المهري تكرار الفوز على مصفوت وذلك عندما يلتقيان في دبا الحصن غداً في مباراة يدخلها الفريق الضيف بشعار «الثأر» فيما يلعب دبا الحصن من أجل تحقيق الانتصار للوصول للنقطة 18، فيما يمتلك مصفوت 9 نقاط.







مباريات اليوم



العروبة – دبا الفجيرة 17:20



التعاون – مسافي 17:20



الإمارات – الذيد 17:20





مباريات الغد



الحصن – مصفوت 17:20



الحمرية – البطائح 17:20

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز