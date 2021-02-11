مايجا والحوسني والرمادي الأفضل في يناير

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

أعلنت رابطة المحترفين أسماء الفائزين بجوائز الأفضل، في دوري الخليج العربي، لشهر يناير،وتُوج موديبو مايجا، لاعب عجمان، بجائزة أفضل لاعب،متفوقاً على 4 منافسين هم البرازيلي إيغور كورونادو «الشارقة، عبد العزيز هيكل»شباب الأهلي«، الكوري الجنوبي ميونج جو لي»الوحدة«، ورامون لوبيز»خورفكان«.

وحصد المدرب المصري أيمن الرمادي» عجمان«جائزة أفضل مدرب، بعد منافسة مع مهدي علي»شباب الأهلي«، والبرازيلي هيلمان»الوصل«،وقاد الرمادي فريقه لتحقيق فوزين مهمين في شهر يناير ووصل إلى منطقة الأمان بلائحة الترتيب.

فيما نال عادل الحوسني،»الشارقة«، جائزة أفضل حارس، لمساهمته في حفاظ فريقه على صدارة الدوري بفضل أدائه الثابت، ونال الحوسني الجائزة رغم منافسة كل من ماجد ناصر»شباب الأهلي«، وسلطان المنذري»الوصل«.

وتقوم الرابطة بتسليم الفائزين جوائزهم قبل بداية مباريات فرقهم خلال منافسات الجولة 16 من دوري الخليج العربي، وتنظم مسابقة الأفضل برعاي"اتصالات".

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