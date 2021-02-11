العنبري: عثرات العين لن تُسهل مهمة الشارقة

المصدر: الشارقة- ياسر قاسم

أوضح المدرب الوطني عبد العزيز العنبري المدير الفني لفريق الكرة بنادي الشارقة، أن العثرات التي تعرض لها فريق العين في دوري الخليج العربي هذا الموسم، لن تجعل مهمة فريقه سهلة في مواجهة الفريقين المرتقبة مساء السبت، ضمن الجولة 16 للمسابقة، مشيراً إلى أن العين فريق كبير، ومعروف بقدرته على العودة في أي وقت، مهما كانت الظروف، وهو فريق بطولات، حتى وإن تعثر في بعض المباريات.

وقال العنبري في تعليقه على مواجهة العين التي يدخلها الشارقة متصدراً للترتيب، برصيد 36 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه، وبفارق 12 نقطة عن العين: نلعب أمام فريق قوي، والعين معروف دائماً، ينافس على البطولات، ولديه عناصر جيدة من اللاعبين من أصحاب الخبرات، ورغم كل الظروف، يظل العين من الفرق الكبيرة، القادرة على العودة في أي وقت، والمهم لنا في فريق الشارقة، احترام المنافس، والتعامل بمنتهى التركيز، وحالياً، وضع الفرق المنافسة على اللقب جيد، والفوارق قليلة في النقاط، ما يفرض على الشارقة مزيداً من التركيز.

وأضاف: التقارب في جدول الترتيب طبيعي، وفي أي منافسة، لا بد من وجود منافسين قريبين من بعض، ولا يمكن التعرف إلى البطل منذ وقت مبكر، والآن، نحن في بدايات الدور الثاني، والمنافسة قوية، والمباريات تزداد صعوبة، والمهم التركيز والجاهزية المثالية، ونتمنى الاستمرار في المعدل الإيجابي للنتائج.

وأكد العنبري في ختام حديثه، رضاه عن استعدادات فريقه لمواجهة العين، وقال إن الغيابات تعتمد على الفحوصات الطبية، ونتيجتها قبل 24 ساعة من كل مباراة، والجهاز الفني لا يستطيع تحديد هذه الغيابات، ولكن من المؤكد غياب علي الظنحاني، بسبب حصوله على 3 إنذارات.

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