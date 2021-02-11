الرمادي: مواجهة حتا تحتاج إلى قمة التركيز

المصدر: عجمان- ياسر قاسم

أكد أيمن الرمادي المدير الفني لفريق الكرة بنادي عجمان، خصوصية مواجهة فريقه لمضيفه حتا، مساء السبت، ضمن الجولة 16 لدوري الخليج العربي، ووصفها بالمباراة الصعبة، التي تحتاج لقمة التركيز خصوصاً أن فريق حتا ظهر بمستوى جيد في الجولة الماضية، بعد التغييرات التي قام بها مؤخراً.

وقال: المباراة صعبة على الفريقين وهي تختلف عن مواجهة الفريقين في الدور الأول، والتي انتهت بالتعادل بدون أهداف على ملعب عجمان، مشيراً إلى أن الاختلاف يكمن في تقدم المسابقة وصعوبة الموقف حالياً للفريقين، كما أن الفريقين في الدور الأول لم يصلا للجاهزية الجيدة أو الاختيارات المناسبة للاعبين، على عكس الوضع الحالي.

وشدد الرمادي على أهمية المباراة من واقع الجدول، وترتيب الفريقين وضرورة تحقيق الفوز في طريق رحلة البقاء.

تعثر

واسترجع الرمادي تعثر فريقه في الجولة الماضية أمام اتحاد كلباء، مشيراً إلى أن الخسارة كانت موجعة لعجمان من واقع مجريات المباراة، التي تفوق فيها فريقه، في وقت لم يصل فيه منافسه للمرمى إلا عبر تسديدة الهدف الأول، وركلة الجزاء في الوقت القاتل، وقال إن هذه الخسارة تزيد من أهمية التعامل مع جميع المباريات بأقصى درجات التركيز والحذر، مؤكداً أن الضغوط التي يواجهها فريقه، موجودة في كل الفرق، مستبعداً خلو أي مباراة من الضغوط، وقال: إن فريقه لديه من الخبرة ما يجعله يتعامل مع الضغوط بشكل إيجابي، يزيد من تركيزه على المباريات.

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