إيسايلا: خورفكان تغيّر كثيراً عن مباراة الخماسية

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

شدد الروماني دانييل إيسايلا المدير الفني لفريق الكرة بنادي بني ياس على احترامه الكبير لفريق خورفكان قبل المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء بعد غد السبت، في الجولة السادسة عشرة من دوري الخليج العربي.

وأكد إيسايلا، أن نتيجة مباراة الدور الأول التي انتهت لمصلحة بني ياس بنتيجة عريضة قوامها خمسة أهداف جاءت بسبب ظروف المباراة حينها، ولكن خورفكان تطوّر خاصة بعد التعاقدات التي أبرمها خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة. وقال: «سنخوض مباراة مهمة مع فريق يملك جودة عالية، ونحن مستعدون للقاء بشكل جيد».

وأضاف: «مباراة الخماسية أصبحت من الماضي، وخورفكان تغير كثيراً، نحترم المنافس بالطبع».

وكشف إيسايلا عن عودة لاعب خط الوسط الأرجنتيني نيكولاس خيمينيز لقائمة الفريق بعد أن أعلن انتظامه في التدريبات أمس، وسيرى إمكانية الدفع به من بداية المباراة أو من على دكة البدلاء، مشيراً إلى استمرار غياب فواز عوانة للإصابة، وكذلك غياب التنزاني جون تيبار.

وأوضح أن الثنائي القادم من الجزيرة، عامر عبد الرحمن لا يزال يحتاج لمزيد من الوقت لتجهيزه، فيما انضم أحمد ربيع للتدريبات بعد تعافيه من الإصابة ولكنه لن يدفع به من البداية.

ورفض إيسايلا التفكير في إمكانية أن تصب نتائج الجولة الحالية في مصلحة بني ياس، وقال: «من الخطأ التفكير في نتائج الآخرين، تركيزنا ينصب على خورفكان، وفي حال خدمتنا النتائج ستكون إضافة».

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