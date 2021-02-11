زاناردي: «التعويض» هدف خورفكان في مواجهة بني ياس

المصدر: خورفكان – محمد فضل

وصف البرازيلي كايو زاناردي مدرب فريق الكرة بنادي خورفكان، الجولة 16 من دوري الخليج العربي، بالمهمة لفريقه، حيث يلتقي خلالها ضيفه بني ياس، السبت المقبل، مؤكداً أن المواجهة تندرج تحت مسمى المواجهات المباشرة مع فريق يقدم الأفضل في دوري المحترفين، وألمح زاناردي إلى أن الفريقين لديهما أهداف مختلفة، منوهاً بأن فريقه لا يستحق الهزيمة الأخيرة أمام النصر بالدوري، وسيخوض مباراة «السماوي» بثقة كبيرة، لتحقيق النتيجة المرجوة من أجل التعويض، ودعا زاناردي لاعبيه إلى ضرورة استغلال عامل الأرض، وحرمان الفريق الضيف من العودة إلى الشامخة بالنقاط.

ثقة

وجدد المدرب ثقته الكبيرة في لاعبي «النسور»، وقدرتهم على استعادة نغمة الانتصارات، متمنياً أن يكونوا عند حسن الظن.

استعادة

وأكد محمد يوسف حارس خورفكان، أنه تعافى من الإصابة التي أبعدته عن المباراتين السابقتين، وقال: هدفنا استعادة النتائج الإيجابية، عبر شباك «السماوي»، وأنا رهن إشارة الجهاز الفني.

ورحب يوسف بالحارس الجديد أحمد ديدا، الذي انتقل لصفوف الفريق خلال «الميركاتو»، في صفقة انتقال حر.

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