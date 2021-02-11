مهدي علي: النتائج الإيجابية ساهمت في رفع معنويات شباب الأهلي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكد مهدي علي مدرب فريق الكرة بنادي شباب الأهلي، على أن النتائج الإيجابية في الفترة الأخيرة، ساهمت في رفع معنويات الفريق، وقال: سنعود مجدداً لمباريات دوري الخليج العربي، خلال فترة قصيرة من آخر مواجهة أمام الوصل، واليوم، سيؤدي الفريق أول تدريب، في إطار التحضير للمواجهة المقبلة، والأمر الجيد، أن الفريق يؤدي بنسق متصاعد في المباريات السابقة، ويجب أن نواصل على ذات المنوال، ونسعى لمزيد من تطوير الأداء، خلال المؤتمر الصحافي التقديمي لمباراة الفريق أمام الوحدة، المقررة في الخامسة والنصف من مساء بعد غد، باستاد راشد، في الجولة 16 من بطولة دوري الخليج العربي.

وأضاف: نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة المقبلة، من أجل التقدم خطوة إلى الأمام في الدوري، والوحدة منافس قوي، ودائماً ما تتميز المباريات التي تجمع الفريقين معاً بالتنافس الشديد، ونتعامل مع الدوري مباراة تلو الأخرى، ونعول كثيراً على جهد اللاعبين والروح الجماعية.

وتابع: التغييرات التي تطرأ على التشكيلة من مباراة لأخرى، نهدف منها لإراحة بعض اللاعبين، في ظل البرمجة الضاغطة، والعدد الكبير من المباريات، كما نمنح الفرصة لعدد أكبر من اللاعبين، ليكونوا في الجاهزية المطلوبة، إضافة إلى تعويض الغيابات التي تمر بالفريق أحياناً.

شوط أول

وعن الفوز 2 - 0 على الوصل في ذهاب نصف نهائي كأس الخليج العربي، قال: بالنسبة للفوز على الوصل في الكأس، فأعتقد أن المباراة من شوطين، فزنا في الأول، وينتظرنا شوط ثانٍ، يجب أن ننتصر فيه لنصل للنهائي.

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