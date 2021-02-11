رازوفيتش: سنقاتل لكسر تفوق شباب الأهلي على الوحدة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أكد الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة، أن فريقه سيقاتل من أجل تحقيق الفوز في مواجهة شباب الأهلي، المقررة بعد غد، في الجولة السادسة عشر من دوري الخليج العربي، وكسر تفوق شباب الأهلي على الوحدة في الدوري منذ سنوات.

وقال في المؤتمر الصحافي للحديث عن المباراة المرتقبة بين الفريقين: الوحدة يستعد جيداً لكل مباراة، واللاعبون يبذلون جهداً كبيراً، قد يكون هناك نوع من التحول للفريق، ونعمل على تحسين أدائنا وتطوير المستوى، لتقديم أفضل ما لدينا في كل مباراة.

عن تفوق شباب الأهلي على الوحدة في دوري المحترفين، حيث لم يحقق الوحدة الفوز إلا في مرة وحيدة في السنوات الأخيرة، قال: هذه الأمور قد تكون من عادات كرة القدم، ولكنها وجدت لتكسر، سوف نقاتل لجعل هذا الواقع يتغير، وسنبذل قصارى جهدنا، وبعدها سنرى ماذا ستكون النتيجة.

غياب

وشدد رازوفيتش على تأثر غياب الفريق هجومياً، بغياب الثنائي عمر خريبين وباول مبوكو، موضحاً: الغيابات تحدث في كرة القدم، ولكنها فرصة لبقية اللاعبين، وعلينا التأقلم مع هذا الوضع، ومحاولة الخروج بأفضل نتيجة، وباستثناء خريبين ومبوكو، بقية المجموعة جاهزة، وسيشارك طحنون الزعابي وخليل إبراهيم.

عودة لتسجيل الأهداف

من ناحية أخرى، يأمل السلوفيني تيم ماتافز مهاجم الوحدة، مساعدة فريقه على تخطي عقبة شباب الأهلي، والعودة لتسجيل الأهداف.

وأكد أنه لا يشعر بالضغط، بسبب موقف الفريق الحالي، وابتعاده عن التسجيل، بعدما أبعدته الإصابة لمباريات عدة.

وقال: «في الواقع، هو ليس ضغطاً، بقدر ما هو شعور بالمسؤولية، لأن وظيفتي كمهاجم، تسجيل أكبر عدد من الأهداف للفريق، للأسف، الإصابة أبعدتني لفترة ليست بالقصيرة عن الفريق، وأتمنى العودة لمستواي قبل الإصابة».

وعن مواجهة شباب الأهلي، قال: «يجب علينا تقديم أفضل ما لدينا للخروج بالنقاط الثلاث، اللاعبون يريدون إعطاء كل ما لديهم، وندخل المباراة بهدف الفوز».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز