البدواوي: الجولة 16 مفترق طرق

المصدر: دبي-علي الظاهري

أكد عبيد علي البدواوي مدير فريق حتا، أن الجولة 16 المقبلة لدوري الخليج العربي، تعتبر مفترق طرق في مشوار البقاء والهبوط في دوري المحترفين، وقال البدواوي لـ «البيان الرياضي»: المباراة المقبلة أمام عجمان لا تقبل القسمة على اثنين، حيث إن الفوز سينعش آمال البقاء وسيؤدي إلى تقليص الفارق مع عجمان صاحب المركز 13 إلى 4 نقاط، وستتضح الرؤية بصورة أكبر بعد إسدال الستار على المباريات المقبلة.

ولفت مدير فريق حتا إلى أن التحضيرات لمباراة عجمان لم تختلف عن الإعداد للمباريات الأخرى، وحرص الجهاز الفني بقيادة المدرب فلاديمير، على مشاركة جميع اللاعبين في التدريبات سعياً إلى تحقيق التجانس المطلوب خاصة بعد استقطاب نحو 7 لاعبين في الانتقالات الشتوية، مبيناً أن الباب مفتوح لضم حارس جديد بعد رحيل أحمد محمود إلى خورفكان، ويخضع حالياً أحد الحراس إلى التجربة وسيتم ضمه بناء على الرؤية الفنية في حال كانت تنطبق عليه المواصفات المطلوبة.

عامل الحظ

وأضاف البدواوي، إن الحظ يعتبر عاملاً مهماً ولكن الأهم هو العمل والأداء على أرضية الملعب، حيث عانى الفريق من الأخطاء الفردية في الفترة الماضية واستمرت منذ بداية الموسم، موضحاً أن عوامل مختلفة قد تساهم في ضياع النقاط منها قلة التركيز أو غياب الثقة خاصة في الحصة الثانية من المباريات.

كما كشف البدواوي عن غياب حميد عباس بسبب البطاقة الحمراء وعودة سعيد سليمان والحسين صالح إضافة إلى عبدالله كاظم وعبدالله خميس بعد تعذر مشاركتهما أمام الوصل في الجولة الماضية بسبب بند الإعارة، مشيراً إلى أن الفريق يحتاج إلى استعادة نغمة الانتصارات وتحقيق فوز يرفع من معنوياته في مهمة البقاء في دوري المحترفين.

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