صفقات الشتاء تُدفئ عجمان

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

أكد فريق عجمان، أنه أكبر المستفيدين من فترة التنقلات الشتوية وفقاً للنقلة الكبيرة التي حدثت له بعد انضمام اللاعبين الجدد للتشكيلة في آخر 3 مباريات، ابتداءً من ختام الدور الأول لدوري الخليج العربي مروراً بأول جولتين في الدور الثاني، في 3 مباريات فقط نجح عجمان في تحقيق ضعف رصيده من النقاط في 12 جولة، وامتدت نتائج صفقات الشتاء لدخول مديره الفني أيمن الرمادي قائمة أفضل المدربين في شهر يناير وفقاً لترشيحات رابطة المحترفين، وهي المرة الأولى التي يدخل فيها الرمادي لهذه الجائزة في الموسم الحالي.

طفرة

بدأت طفرة النتائج في عجمان مع أول صفقتين في بداية الانتقالات هما المهاجم المالي مايغا ولاعب الوسط البرازيلي جارديل وكلاهما كانا صاحبي الهدفين في مرمى الفجيرة في ختام الدور الأول وفاز عجمان 2-1، وهو أول فوز للفريق في الدوري، نجح من خلاله «البرتقالي» في تقليص الفارق إلى نقطة واحدة مع منافسه المباشر على البقاء «الفجيرة»، وجسد الفريق مفهوم «الفوز يأتي بالفوز» في المباراة التالية التي فاز فيها بالنتيجة نفسها وانضم للتشكيلة لاعب ثالث من الصفقات الشتوية هو البرازيلي لويز أنطونيو الذي وضع بصمته بوضوح في هذا الفوز وكان الهدفان من نصيب البديل حسين عبد الرحمن والمهاجم المالي مايغا.

تميز

وفي المباراة التالية، كان الفريق قريباً من التعادل على أقل تقدير مع مضيفه اتحاد كلباء، ورغم الخسارة قدم عجمان مستوى مميزاً وبادر بالتسجيل عبر جارديل أحد الصفقات الناجحة ولكن هدفه المبكر لم يحتسبه الحكم بعد العودة لـ «الفار» وعاد جارديل نفسه ليسجل هدف التعادل قبل أقل من 10 دقائق من الوقت الأصلي، قبل أن يخطف صاحب الأرض الفوز في الدقيقة 97 بركلة جزاء احتسبها حكم «الفار» وانضم للتشكيلة في هذه المباراة اللاعب المقيم البرازيلي لينادرو المنتقل من شباب الأهلي.

تألق

تألق الوافدون الجدد في عجمان، مع عودة قوية أيضاً للاعبين المواطنين وعلى رأسهم محمد إسماعيل صانع الهدف الأول في مباراة الظفرة وحسين عبد الرحمن الذي سجل أهم الأهداف والذي مهد الطريق لقلب النتيجة لصالح فريقه رأساً على عقب أمام الظفرة.

وأوضح الكابتن محمد حسين إداري الفريق، أن الصفقات الجديدة كانت مؤثرة في سد الاحتياجات من واقع المستوى والنتائج في المباريات الثلاث، مشيراً إلى أن التحدي يتضاعف في المشوار المتبقي، لا سيما وهناك مواجهات مباشرة مهمة مع الفرق المكافحة على البقاء وعلى رأسها مباراة حتا في الجولة المقبلة ووصفها بالاختبار المهم لجميع اللاعبين جدد وقدامى.

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