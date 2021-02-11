اتحاد الكرة يُنظم ورشة عمل لأندية الدرجة الأولى

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

نظمت لجنة المسابقات باتحاد الإمارات لكرة القدم، أمس، ورشة عمل لممثلي أندية الدرجة الأولى، بهدف الوقوف على كافة الأمور التنظيمية المتعلقة بانطلاق منافسات الدور الثاني لمسابقة دوري الدرجة الأولى.

وافتتح الورشة التي نظمت عبر تقنية الاتصال المرئي، أحمد يوسف درويش النعيمي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة المسابقات، الذي نقل للمشاركين تحيات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، مُشيداً بتعاون والتزام كافة الأندية ببروتوكول عمليات المباريات، والأمور التنظيمية خلال الدور الأول لمسابقة دوري الدرجة الأولى، والسعي في مواصلة المحافظة على النجاحات التي تحققت خلال الفترة الماضية، وصولاً لختام ناجح ومثالي للمسابقة، بتكاتف الجميع في موسم رياضي استثنائي.

قدم محاور الورشة، المستشار محمد المهيري مدير الإدارة القانونية، وأيمن هارون مدير إدارة المسابقات والتسجيل، ومحمد علي سرور رئيس قسم المسابقات، وخالد الدوخي المدير الفني للحكام، وشيرين رسلان مسؤولة تراخيص أندية الدرجة الأولى.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز