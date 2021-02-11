نوانيري.. نسر في الشباك

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

سطع نجم النيجيري فيكتور نوانيري «مقيم» لاعب العروبة، وهداف دوري «الأولى» المعار من حتا، وقاده لاحتلال وصافة الترتيب، خلف الإمارات، ونجح النسر النيجيري بأهدافه العشرة، في التوقيع على معظم شباك المنافسين.

ولم يكتفِ نوانيري بالتسجيل في مباريات دوري «الأولى»، بل أيضاً تمهيدي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، في مرمى مسافي، والذيد، ودبا الفجيرة، وتمكن الفريق من تصدر مجموعته الثانية، وودع من ثمن النهائي.

وساهم تألق نوانيري، في اقتراب العروبة «20 نقطة»، من خطف إحدى بطاقتي التأهل لدوري الخليج العربي، خاصة أن الفريق يفصله نقطة واحدة عن فريق الإمارات المتصدر.

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