«الأبيض» ينهي معسكره الاستثنائي

المصدر: دبي - العوضي النمر

ينضم لاعبو المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، إلى مران أنديتهم مساء اليوم استعداداً لاستئناف الجولة السادسة عشرة لمسابقة دوري الخليج العربي، والتي تقام يومي السبت والأحد المقبلين، وذلك بعد انتهاء تجمع الأبيض المحلي «الاستثنائي» مساء أمس، والذي استمر 4 أيام، في إطار التحضير والاستعداد للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، والتي سيتقرر موعدها النهائي بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأعرب المدرب الهولندي فان مارفيك عن سعادته بنجاح المعسكر رغم قصر وقته، وقال: عملنا على تعزيز الانسجام بين عناصر المنتخب، وسعيد أكثر بروح اللاعبين القتالية، بدأ اللاعبون في استيعاب طريقة اللعب التي نرغب في تنفيذها.

وقال مشرف المنتخب الوطني محمد عبيد حماد: «برنامج الأبيض مستمر باعتبار أن التصفيات ستقام في شهر مارس، وسيتم التجمع خلال الفترة من 17 إلى 31 من مارس ولعب مباراتين رسميتين واحدة أمام ماليزيا يوم 25 في الإمارات، وأخرى مع إندونيسيا يوم 30 في ملعبها، في انطلاقة الدور الثاني للتصفيات، أما في حال حدوث تغير في موعد التصفيات ونظامها فسيتم التشاور مع الجهاز الفني لإعداد برنامج جديد يتواكب مع التطورات الجارية».

وأضاف: «الجهاز الفني يقوم بشكل متواصل بمتابعة باقي منتخبات المجموعة، وهناك متابعة لمنتخب فيتنام بما أن منافسات الدوري المحلي هناك لا تزال متواصلة، وهناك متابعة حثيثة لكافة منتخبات المجموعة للتعرف على جاهزيتها استعداداً لمواجهتها والتعامل مع مبارياتنا معها، سعياً لنيل إحدى بطاقات التأهل عن المجموعة».

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