شباب الأهلي يجمع "عموري" ومهدي معاً بعد غياب 4 سنوات

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعلن شباب الأهلي عن التعاقد مع عمر عبد الرحمن "عموري"، ليجتمع نجم منتخبنا الوطني، للمرة الأولى والمدرب الوطني مهدي علي، منذ قرابة الـ 4 سنوات، وتحديداً منذ رحيل مهدي عن تدريب "الأبيض" في مارس 2017.

وجاء التعاقد مع "عموري" حتى نهاية الموسم الجاري، وبعد بعد تعثر مفاوضاته مع الوحدة، وعقب إنهاء تعاقده بالتراضي مع نادي الجزيرة قبل اغلاق باب القيد الشتوي في الأول من فبراير الجاري.

ويتوقع أن يكون "عموري" (29 سنة)، جاهزاً للمشاركة في المباريات أواخر مارس المقبل، إذ كان يخضع خلال الشهور الماضية، للعلاج من إصابة تعرض لها أوائل هذا الموسم، خلال مشاركاته مع الجزيرة.

ووفق للائحة يتاح لـ"عموري" اللعب لأي نادي خلال 21 يوماً من إغلاق باب الانتقالات، كونه لاعباً حرة، ويعتبر انضمامه لشباب الأهلي، فرصة ذهبية أمام اللاعب لاستعادة مستواه، وهو ما يصب لصالح منتخبنا الوطني.

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