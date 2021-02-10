"عموري" في طريقه إلى شباب الأهلي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

اقترب عمر عبد الرحمن "عموري" من التعاقد مع شباب الأهلي، بعد تعثر مفاوضاته مع الوحدة، عقب إنهاءه تعاقده بالتراضي مع نادي الجزيرة قبل اغلاق باب القيد الشتوي في الأول من فبراير الجاري.

وترددت أنباء مساء اليوم، عن توقيع "عموري" (29 سنة)، بالفعل عقداً جديداً مع شباب الأهلي، ليكون النادي الإماراتي الثالث الذي يلعب له نجم منتخبنا الوطني، بعد اللعب في صفوف العين والجزيرة.

ووفق للائحة يتاح لـ"عموري" اللعب لأي نادي خلال 21 يوماً من إغلاق باب الانتقالات، كونه لاعباً حرة، وينتظر أن يعلن خلال الساعات القليلة المقبلة، وجهة اللاعب الرسمية.

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