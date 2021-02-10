النصر يعترض على عدم طرد لاعب كلباء

المصدر: دبي-عدنان الغربي

اعترض النصر على قرار حكم مباراته مع اتحاد كلباء، عمر آل علي، في اللقاء الذي جمعهما أمس في ذهاب نصف نهائي كأس الخليج العربي حول عدم معاقبة لاعب اتحاد كلباء سلطان السويدي في لقطة تدخله من الخلف على لاعبه ريان مينديز في الدقيقة 35 رغم أن الحكم أقرّ صحة ضربة الجزاء بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، في المقابل لم يتخذ القرار التأديبي ضد اللاعب المخالف والتي تصل عقوبتها إلى الطرد.

كما اعترض النصر لدى هيئة الاعتراض على قرارات التحكيم ضد قرار طرد مدافعه محمد فوزي من المباراة في الدقيقة السادسة على خلفية لمسه الكرة بيده.

ودعم النصر اعتراضه بلقطات الكاميرا من زوايا مختلفة تثبت أن الكرة لم تكن في طريقها إلى الشباك بل خارج المرمى، وهو ما يتعارض مع قرار الحكم، الذي طرد اللاعب لكونه تسبب في منع هدف محقق بيده والحال أن الكرة لم تكن في طريقها إلى الشباك.

وخسر النصر من اتحاد كلباء بهدفين مقابل هدف، امس، لحساب ذهاب نصف نهائي كأس الخليج العربي على استاد آل مكتوم، ويلتقي الفريقان في مباراة العودة 2 مارس المقبل.

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