كلباء يفاجئ النصر وشباب الأهلي يتخطى الوصل

المصدر: دبي- البيان الرياضي

حقق اتحاد كلباء فوزاً ثميناً على النصر في عقر داره، بـهدفين مقابل هدف واحد لحساب ذهاب نصف نهائي كأس الخليج العربي، ليقطع خطوة عملاقة في مشوار الـتأهل إلى المباراة النهائية قبل لقاء العودة في الثاني من مارس المقبل.

جاءت المباراة بسيناريو مفاجئ للنصر، الذي تعرض لاعبه محمد فوزي للطرد في الدقيقة 6 للمسه الكرة بيده أمام المرمى، وهو ما تسبب أيضاً في ركلة جزاء لصالح كلباء حولها التوغولي بينيل ملابا إلى هدف مبكر، واستثمر النمور النقص العددي في صفوف العميد، للاستحواذ على مفاتيح اللعب، وفرض سيطرة مطلقة على مجريات المباراة، وأسفرت محاولات لاعبيه عن هدف ثان عن طريق ناصر عبد الهادي في الدقيقة 18، في المقابل افتقد النصر للأداء الهجومي خصوصاً بعدما اضطر مدربه الأرجنتيني لإخراج حبيب الفردان، واستبداله بمهند خميس في مركز الظهير الأيمن، وبالرغم من المحاولات الهجومية القليلة للعميد، تمكن ريان مينديز من الحصول على ضربة جزاء بعد عرقلته داخل منطقة الـ18، ونجح ضياء سبع في تحويلها إلى هدف في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني، واصل اتحاد كلباء لعبه بطريقة منظمة، وأغلق كل المساحات في وجه النصر الذي عانى كثيراً، بسبب النقص العددي، ولم يجد الحلول الهجومية الكافية في ظل غياب مهاجمه سيباستيان تيغالي الموجود في معسكر المنتخب الوطني.

وفي المباراة الثانية، أذاق فريق شباب الأهلي الأول لكرة القدم، مرارة الهزيمة الأولى بضيفه الوصل في العام الجاري، بفوزه المستحق بهدفين دون رد اليوم الثلاثاء في القمة، التي جمعت الفريقين في معقل الفهود بزعبيل، ضمن ذهاب نصف نهائي كأس الخليج العربي، ليقطع فرسان نصف المشوار باتجاه النهائي، سجل ثنائية شباب الأهلي، نجمه إيغور جيسوس «ق37»، ومحمد جابر «ق82». ويدخل شباب الأهلي مباراة الإياب على ملعبه 2 مارس المقبل، بأكثر من خيار بينها الخسارة بأقل من هدفين لبلوغ نهائي البطولة.

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