ثنائي الأهلي يخترق «الفقاعة»

المصدر: (القاهرة – عماد الحسيني)

أثار ثنائي فريق الأهلي المصري لكرة القدم، محمود «كهربا» وحسين الشحات، استياء اللجنة المنظمة لبطولة العالم للأندية، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، وتنتهي منافساتها غداً، وذلك بسبب خرق اللاعبين نظام الفقاعة الطبية المتبع كإجراء احترازي لعدم تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

وعقب مباراة نصف النهائي أمام بايرن ميونيخ الألماني، أول من أمس، توجه الشحات وكهربا إلى مدرجات المباراة، وقاما بمصافحته الجماهير، وهو ما رصدته عدسات المصورين وتم نقله للجنة المنظمة، وهو تصرف مخالف لنظام الفقاعة الذي تم فرضه من «فيفا».

وعلى العكس تماماً، رصدت العدسات مدى حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، على تطبيق الإجراءات الاحترازية، عندما حضر لحظة تسلم ناديه الهدية التذكارية وراعى «بيبو» ترك المسافة الآمنة.

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