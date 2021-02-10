الأبيض يختتم تجمعه الاستثنائي الليلة

المصدر: دبي- العوضي النمر

يختتم الأبيض تجمعه المحلي «الاستثنائي» الليلة بعد الحصة التدريبية الأخيرة التي ستجري على ملعب الوصل الفرعي بحضور 26 لاعباً، هم إجمالي عدد اللاعبين بالمعسكر بعد قبول اعتذار ثلاثة وضم لاعبين بدلاء عنهم، وأبدى المدرب الهولندي فان مارفيك ارتياحه من تجاوب اللاعبين مع العمل الفني الذي قام به، في إطار التحضير للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 والتي سيتقرر موعدها النهائي رسمياً خلال الأيام المقبلة.

وأعرب محمد عبيد حماد مشرف المنتخب الوطني الأول عن سعادته بنجاح المعسكر، والذي يأتي استكمالاً للمراحل والتجمعات السابقة واستكمال المدرب لتطبيق فكره وخططه التدريبية، مشيداً بالإلتزام الذي ظهر عليه اللاعبون، سواء داخل الملعب باستيعاب خطط المدرب وزيادة التجانس فيما بينهم، والانضباط خارج الملعب والالتزام بتعليمات الجهازين الفني والإداري ولوائح المنتخب، وهذا شيء طيب يدعو للتفاؤل خلال المرحلة المقبلة.

استمرارية

كما أشاد باستمرارية المسابقات المحلية، والتي ساهمت في تجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً خلال الفترة الماضية بما انعكس على نجاح فترة المعسكر المحلي، وقال: استمرارية المسابقات أفادت المنتخب كثيراً خلال الفترة الماضية كونها ساهمت في تجهيز اللاعبين ووصولهم لمستوى طيب بدنياً وفنياً.

وعن مستقبل التصفيات والتكهن بتأجيل موعدها قال: نحن لم يصلنا أي شيء رسمي حتى الآن من الاتحاد الآسيوي، وبرنامجنا مستمر، أما في حال حدوث تغيير في موعد التصفيات سيتم التشاور مع الجهاز الفني لإعداد برنامج جديد يتواكب مع التطورات الجارية.

وعن مدى تضرر المنتخب من التأجيل في حال صدور قرار بذلك، قال: لابد أن نتكيف مع الواقع، وإذا صدر قرار بالتأجيل أكيد سيقيدنا وسوف نتعايش معه ونحاول الاستفادة القصوى منه.

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