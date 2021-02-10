علي خصيف... خفض وزنه وزاد تألقه

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

لفت علي خصيف حارس مرمى الجزيرة الأنظار في الموسم الحالي بقلة وزنه مقارنة بالسابق بشكل واضح، والتي جاءت متزامنة مع تألقه في المستطيل الأخضر، حيث ظهر الحارس المخضرم أكثر رشاقة ومرونة عن ما كان عليه في الموسم الماضي، ما يؤكد أنه خضع إلى برنامج خاص لتقليل وزنه ليصبح أكثر تألقاً وقدرة على العطاء والاستمرارية في الملاعب لسنوات مقبلة.

وساهم الحارس المخضرم في النجاحات التي حققها فخر أبوظبي في بطولة الدوري بعد أن حافظ على نظافة شباكه خلال 6 مباريات من مجموع 13 مباراة شارك فيها لغيابه في الجولتين الأولى والثانية بسبب الإصابة، بجانب الدور الكبير الذي يقوم به كقائد في توجيه زملائه اللاعبين وتقديم النصح بشكل مستمر وقبل وخلال المباريات ما ساعد العناصر الشابة التي يضمها كشف فخر أبوظبي في الظهور الجيد بعد النصائح الإيجابية من القائد ودعمه المعنوي الكبير.

ونظراً للقدرات العالية التي يتمتع بها في حماية العرين، ودوره الإيجابي في قيادة زملائه اللاعبين، فإن علي خصيف يحظى بثقة كبيرة من الهولندي مارسيل كايزر مدرب الفريق، كما يحظى خصيف بثقة إدارة النادي التي قدّرت عطاؤه وحرصت على تمديد تعاقده حتى منتصف عام 2023، ليواصل مسيرة النجاح والعطاء.

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