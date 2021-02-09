شباب الأهلي يذيق الوصل أول هزيمة في 2021

المصدر: دبي-علي شدهان

اذاق فريق شباب الأهلي الأول لكرة القدم، مرارة الهزيمة الأولى بضيفه الوصل في العام 2021، بفوزه المستحق بهدفين دون رد اليوم الثلاثاء في القمة التي جمعت الفريقين في معقل الفهود بزعبيل ضمن ذهاب نصف نهائي كأس الخليج العربي، ليقطع فرسان نصف المشوار بإتجاه النهائي.

تسجيل الثنائية

سجل ثنائية شباب الأهلي، نجمه ايغور جيسوس "ق37"، ومحمد جابر "ق82".

2 مارس

ويدخل شباب الأهلي مباراة الإياب على ملعبه 2 مارس المقبل، بأكثر من خيار بينها الخسارة بأقل من هدفين لبلوغ نهائي البطولة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز