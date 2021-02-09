مارفيك: سعيد بزيادة الانسجام والتجانس بين لاعبي الأبيض

المصدر: دبي - العوضي النمر

أجرى منتخب الإمارات الوطني، حصته التدريبية قبل الأخيرة، مساء اليوم، على الملعب الفرعي لنادي الوصل في زعبيل، ومن المقرر أن يختتم الأبيض معسكره المحلي مساء الغد بعد 4 أيام من التدريبات الفنية استعداداً للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 ونهائيات آسيا 2023.

من جهته، أوضح المدرب الهولندي مارفيك، أن ثقته كبيرة في المجموعة الحالية من اللاعبين، وأنه قبل مهمة تدريب المنتخب مرة أخرى من منطلق رغبتهم في تحقيق شيء لوطنهم، مشيراً إلى انتظام اللاعبين في المعسكر الحالي الذي يهدف إلى زيادة الانسجام والتجانس بين جميع العناصر، فضلاً عن تعريف اللاعبين لطريقة اللعب المطلوب تنفيذها في المباريات الرسمية.

وأضاف مارفيك: نعمل على تعزيز الانسجام بين عناصر المنتخب، وهذا عمل يحتاج وقتاً للتدريب مع اللاعبين، لذلك أنا سعيد تماماً بهذا التجمع القصير، وسعيد أكثر بروح اللاعبين وقتالهم على فرصة اللعب في التشكيلة الأساسية، تلك الروح والمعنويات العالية نركز عليها في هذه الفترة، التي بدأ اللاعبون في استيعاب طريقة اللعب التي نرغب في تنفيذها، هذا مهم للغاية في تلك المرحلة.

وعن تأثر المنتخب بسبب ضياع الفرص وغياب التسجيل، وهو ما كان واضحاً خلال الفترة الأولى له مع الأبيض، قال: لست قلقاً على عدم التسجيل في المباريات الودية، نحن الآن نستعد لأول مباراة في التصفيات ضد ماليزيا مارس المقبل، وأخبرت اللاعبين بأن علينا الفوز بتلك المباراة، واللعب بروح قتالية في المباريات، وتحديداً أول مواجهة في التصفيات.

وعن الظروف الصعبة التي تؤثر على التصفيات، أوضح مارفيك: الجائحة تؤثر على العالم كله، ولكن هنا أرى اهتماماً كبيراً بالحالة الصحية للجميع، وبمكافحة «كوفيد 19»، الفحوصات كثيرة ومستمرة هنا، لم أخضع لاختبارات في حياتي مثل ما خضعت بسبب كورونا، وهو ما يعكس الحرص على سلامة الجميع، وتمنى مدرب الأبيض من الجميع الحصول على التطعيم، مبيناً أن هناك دولاً كثيرة في العالم لم يتوافر لها ميزة وفرة التطعيمات كما هو الحال هنا في الإمارات، لذلك أتمنى مشاركة الجميع في نيل اللقاح.

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