كلباء يهزم النصر ويقطع خطوة عملاقة إلى النهائي

المصدر: دبي-عدنان الغربي

حقق اتحاد كلباء فوزا ثمينا على النصر في عقر داره بـهدفين مقابل هدف واحد لحساب ذهاب نصف نهائي كأس الخليج العربي، ليقطع خطوة عملاقة في مشوار الـتأهل إلى المباراة النهائية قبل لقاء العودة في الثاني من مارس المقبل.

جاءت المباراة بسيناريو مفاجئ للنصر الذي تعرض لاعبه محمد فوزي للطرد في الدقيقة 6 للمسه الكرة بيده أمام المرمى، وهو ما تسبب أيضا في ركلة جزاء لفائدة كلباء حولها التوغولي بينيل ملابا إلى هدف مبكر، واستثمر النمور النقص العددي في صفوف العميد للاستحواذ على مفاتيح اللعب وفرض سيطرة مطلقة على مجريات المباراة، وأسفرت محاولات لاعبيه عن هدف ثان عن طريق ناصر عبد الهادي في الدقيقة 18 ، في المقابل افتقد النصر للأداء الهجومي خصوصا بعدما اضطر مدربه الارجنتيني لإخراج حبيب الفردان واستبداله بمهند خميس في مركز الظهير الأيمن.

وبالرغم من المحاولات الهجومية القليلة للعميد، تمكن ريان مينديز من الحصول على ضربة جزاء بعد عرقلته داخل منطقة 18 متر، ونجح ضياء سبع في تحويلها إلى هدف في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني، واصل اتحاد كلباء لعبه بطريقة منظمة وأغلق كل المساحات في وجه النصر الذي عانى كثيرا بسبب النقص العددي ولم يجد الحلول الهجومية الكافية في ظل غياب مهاجمه سيباستيان تيغالي المتواجد في معسكر المنتخب الوطني.

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