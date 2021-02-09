الشارقة يطلب استضافة مجموعته الآسيوية

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

أعلنت شركة الشارقة لكرة القدم، تقدمها رسمياً بطلب استضافة منافسات المجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا التي تضم فريق الشارقة إلى جانب فرق باختكور الأوزبكي، تراكتور الإيراني، والفائز من مباراة الوحدة السعودي والقوة الجوية العراقي، وذلك عبر خطاب أرسل لاتحاد كرة القدم الذي بدوره سيرفع الطلب للاتحاد الآسيوي والذي كان قد أعلن عن فتحه المجال أمام الأندية المشاركة في نسخة الجديدة من المسابقة القارية التي تنطلق في أبريل المقبل لاستضافة مباريات المجموعة التي ستُلعب بنظام التجمع نظراً لظروف جائحة كورونا "كوفيد-19" والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدول وتُصعب من مهمة سفر وتنقل الفرق المشاركة.

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