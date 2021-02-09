TOP 5 الأعلى مشاركة في دورينا

المصدر: دبي - العوضي النمر

تصدر 5 لاعبين قائمة الأعلى مشاركة في منافسات دوري الخليج العربي، بالموسم الحالي بإجمالي 1350 دقيقة، «15 مباراة»، إجمالي جولات الدوري حتى الآن، واللاعبون هم، علي مبخوت «الجزيرة»، ولاعبا كلباء جمال عبد الله وعبد السلام محمد، ورفائيل جويماريس «خورفكان»، وساشا ايفكوفيتش «بني ياس».تميز

ويعد مبخوت من اللاعبين المواطنين المتميزين في دورينا، ويسعى لدخول قائمة الهدافين التاريخيين لكرة الإمارات، ومنذ انطلاقة دوري المحترفين في موسم 2008 - 2009،وحتى موسم 2020 - 2021 ،شارك في 223 مباراة، بزمن لعب فعلي طوال المواسم السابقة يبلغ 16 ألفاً و705 دقائق، ليستحق المركز الأول بين اللاعبين الخمسة بشأن دقائق اللعب على الإطلاق ،مسجلاً 157 هدفاً، آخرها «هاتريك» في الظفرة بالجولة 15 للدوري. وخلال مبارياته في الاحتراف، نال مبخوت 44 بطاقة صفراء، وبطاقتين حمراء، واحدة في موسم 2014، والثانية في موسم 2019.

الحارس الأمين

ويعد جمال عبد الله، صمام أمان فريق كلباء، وحارسه الأمين، وأحد أفضل الحراس في دوري الخليج العربي، وشارك في دوري المحترفين منذ موسم 2011، ولعب خلال الفترة الماضية 117 مباراة، بإجمالي عدد ساعات لعب بلغت 10413 دقيقة لعباً فعلياً،خلال كل المواسم الماضية، وخلال مشواره نال 7 بطاقات صفراء، ويقوم جمال عبد الله بأداء مهامه الدفاعية بكل دقة، بلعب 96 % في تمريراته الصحيحة لزملائه، وتصدٍ بشكل صحيح للكرات بنسبة 48 % من الكرات التي تصل إليه، ويعتمد فريقه عليه بشكل كبير في مختلف المنافسات.

صخرة الدفاع

أما عبد السلام محمد، صخرة الدفاع في فريق كلباء،فمنذ مشاركته بدوري المحترفين في موسم 2012، يسعى لتقديم أقصى جهد، بما يخدم فريقه، وخلال سنوات وجوده في القلعة الصفراء، شارك في 71 مباراة، لعب خلالها 5743 دقيقة لعباً فعلياً، ونال خلال مشواره مع كلباء 4 بطاقات صفراء، وتبلع نسبة مرواغاته الناجحة ما يقارب من 67 %، وهو معدل جيد، كما تبلغ نسبة احتكاكه الناجح مع المنافسين 55 %.

كفاءة

أما اللاعب رفائيل جويماريس لاعب وسط خورفكان، الذي انضم إليه في الموسم الماضي، الذي توقف بسبب جائحة «كورونا»، فقد أثبت كفاءته مع فريقه، وشارك في 34 مباراة، طوال موسمين بإجمالي عدد دقائق لعب فعلي يبلغ 3035 دقيقة، يجعله في المركز الرابع من حيث المشاركة بين اللاعبين الخمسة ،وسجل اللاعب 10 أهداف خلال الموسمين، منها ثلاثة خلال الموسم الحالي، ونال اللاعب خلال الموسمين 5 بطاقات صفراء.

رمانة ميزان

ويعتبر ساشا ايفكوفيتش، رمانة ميزان بني ياس، ويتميز بتمريراته الدقيقة، والتحاماته القوية، ومنذ التحاقه بالفريق هذا الموسم، وهو يسعى لدعم خطوط فريقه، حيث شارك في جميع مباريات الفريق هذا الموسم، بإجمالي 1350 دقيقة لعب،« موسم واحد سجل خلاله هدفاً واحداً»، ونال بطاقة صفراء واحدة، وبلغت دقة تمريرات اللاعب في الكرات الطويلة، 96 %، وهو معدل مرتفع، ومنها 611 تمريرة ناجحة.

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