«عضلات خميس» تحصد الإعجاب على «إنستغرام»

المصدر: دبي- عدنان الغربي

يعتبر محمود خميس لاعب النصر والمنتخب الوطني من اللاعبين ذوي الأجسام عالية اللياقة والعضلات المفتولة، وغالباً ما يقوم بنشر فيديوهات وصور له وهو يمارس تدريبات بدنية متنوعة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام».

وحصدت آخر صورة له وهو يستعرض عضلاته أثناء تدريبات المنتخب،إعجاب أكثر من 8 آلاف متابع على «إنستغرام» من بينهم عدد كبير من لاعبي دوري الخليج العربي من مختلف الأندية مثل شاهين عبد الرحمن والبرتغالي توزي وبندر الأحبابي وطارق أحمد وهزاع سالم وضياء سبع وحمدان الكمالي والهولندي براندلي كواس الذي علق قائلاً: «مرونة كبيرة».

ويحرص محمود خميس على ممارسة تدريبات بدنية ولياقة متنوعة باعتماد الأدوات التدريبية ومعدات بناء الأجسام باستمرار، ويملك اللاعب صالة تدريب في منزله، تحتوي على عدد متنوع من معدات التدريب .

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