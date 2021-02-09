«مسبار الأمل» شعار نصف نهائي الكأس اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت رابطة المحترفين، إطلاق شعار «مسبار الأمل»، على جولة ذهاب الدور نصف النهائي لكأس الخليج العربي لكرة القدم، التي تقام اليوم، وذلك بالتزامن مع وصول «مسبار الأمل» إلى كوكب المريخ، في رسالة للشباب؛ أنهم قادرون على بناء المستقبل، وتحقيق الأحلام الكبيرة، في بلد الطموح وتحدي اللامستحيل، وتشهد الجولة وضع الشعارات الخاصة بمسبار الأمل عبر الشاشة العملاقة والشاشات المحيطة بأرضية ملعبي استادي آل مكتوم وزعبيل، اللذين يحتضنان مواجهتي النصر مع اتحاد كلباء، والوصل مع شباب الأهلي، بالإضافة إلى المؤثرات المرئية.

ورفع عبدالله الجنيبي، رئيس الرابطة أسمى آيات الشكر والعرفان، إلى القيادة الرشيدة، بهذه المناسبة التي تمثل مصدر فخر وإلهام وانتماء للإمارات، التي أصبحت أول دولة عربية وإسلامية، وواحدة من بين تسع دول فقط في العالم، تقوم بإرسال مسبار الأمل لاستكشاف كوكب المريخ، في خطوة تؤكد تبني القيادة ودعمها للعلم والتطور والتخطيط للمستقبل بطموح وثبات.

وقال: ما يزيد من فخرنا بـ«مسبار الأمل»، هو الكوادر الوطنية التي قامت بالإشراف عليه وتنفيذ خطواته، بثقة من القيادة الرشيدة ذات الرؤية الثاقبة والدعم اللامحدود لأبناء الوطن، من أجل تطوير المعرفة والأبحاث العلمية والتطبيقات الفضائية، التي تعود بالنفع على البشرية.

ويلتقي الوصل وشباب الأهلي في الثامنة والربع مساء اليوم في استاد زعبيل، في مباراة قمة وديربي،فيما يستضيف النصر فريق اتحاد كلباء باستاد آل مكتوم، في الخامسة والنصف عصراً، في لقاء مهمّ للفريقين من أجل قطع نصف الطريق إلى النهائي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز