اتحاد الكرة يتشاور مع الأندية لاستضافة مباريات «الأبطال»

المصدر: (دبي ـ العوضي النمر)

يجري اتحاد الكرة حالياً مشاورات مع الأندية المشاركة في النسخة الجديدة لدوري أبطال آسيا 2021، وفي ملحق البطولة وهي الشارقة، شباب الأهلي، العين، الوحدة من أجل الاستقرار على الموقف النهائي بشأن استضافة هذه الفرق لمباريات المجموعات المشاركة فيها.

وأبدى نادي الوحدة استعداده لاستضافة المجموعة الخامسة لدوري أبطال آسيا، والتي تضم برسبوليس الإيراني والريان القطري وجوا الهندي، والفائز من مباراته مع الزوراء العراقي، والتي تقام 7 أبريل المقبل، سيقوم اتحاد الكرة، ووفقاً لاتصالاته مع الأندية بمخاطبة الاتحاد الآسيوي بموقف أنديتنا من استضافة المباريات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز