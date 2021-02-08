رابطة المحترفين توقع اتفاقية حقوق رقمية مع "Play Sports 1 "

المصدر: وام

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، وشركة " 1Play Sports" السنغافورية توقيع اتفاقية شراكة بينهما تؤول بموجبها الحقوق الرقمية لمسابقات رابطة المحترفين إلى الشركة المتخصصة في إنتاج الإعلام الرياضي وبثه، بما في ذلك مباريات دوري الخليج العربي وكأس الخليج العربي، وكأس سوبر الخليج العربي، مباشرة عبر قنواتها الإعلامية، في خطوة رائدة من الرابطة، للوصول إلى أسواق جديدة، ومشاهدين في مناطق مختلفة في القارة الآسيوية، لتعزيز مساعي الترويج للمسابقات الإماراتية.

وتسمح الاتفاقية لمشجعي كرة القدم بمشاهدة مباريات أحد أفضل دوريات كرة القدم بالشرق الأوسط والقارة الآسيوية حسب تصنيف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وذلك من خلال عرض الشركة المباريات في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا، وشبه القارة الهندية عبر الإنترنت، مع خيارات متعددة للغات التعليق الرياضي لمباريات معينة، منها اللغات الإنجليزية والفيتنامية والإندونيسية والهندية.

وتعتبر الإمارات من وجهات كرة القدم الرئيسية في الشرق الأوسط، ويعتبر دوري الخليج العربي من أقوى المنافسات الرياضية، ويشارك في النسخة الحالية منه 14 فريقاً من 5 إمارات، ويضم كل فريق مواهب أجنبية مرموقة، إلى جانب أفضل النجوم الإماراتيين، علماً بأن دوري الخليج العربي يضم لاعبين من 27 دولة مختلفة.

و أعرب وليد الحوسني المدير التنفيذي لرابطة المحترفين الإماراتية عن سعادته بتوقيع اتفاقية الحقوق الرقمية ووصفها بأنها خطوة مهمة تخدم مصالح رابطة المحترفين الإماراتية والكرة الإماراتية بشكل عام.

وقال الحوسني: "يسعدنا الإعلان عن التوصل لاتفاق مع شركة Play Sports1، التي تبث موسم دوري الخليج العربي، بداية من الموسم الحالي 2020-2021، رقمياً، ليصل إلى جمهور أوسع وأكبر في ضوء الاستراتيجية التي نسعى إليها في الرابطة، للوصول إلى أكبر قاعدة متابعين".

وأضاف: "تواصل رابطة المحترفين الإماراتية العمل على اتاحة مشاهدة جميع مباريات دوري الخليج العربي، لجميع عشاق كرة القدم، في كل أنحاء العالم، مما يمكنهم من متابعة أنديتنا و مسابقاتنا عن كثب".

من ناحيته قال موهيت لالفاني الرئيس التنفيذي لشركة1 1Play Sports: "يسرنا أن نعلن عن شراكتنا مع رابطة المحترفين الإماراتية، لتقديم تغطية مباشرة لدوري الخليج العربي في جنوب شرق آسيا وشبه القارة الهندية لأول مرة، وتحظى جودة البث المباشر لكرة القدم، الإنتاج والمحتوى الإضافي، بشعبية كبيرة لدى المشاهدين عبر التغطية المجانية بإقليمنا".

وأضاف: "نشجع عشاق كرة القدم، ومتابعي 1Play Sports في المنطقة، على مراجعة صفحتنا على موقع فيسبوك، لتصلهم آخر الأخبار حول كيفية مشاهدة كل الأحداث مباشرة".

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